O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, dialogou esta terça-feira com os presidentes da Rússia e da Ucrânia, em mais uma tentativa de mediar o conflito bélico que decorre em território ucraniano.

Segundo a agência Efe, que cita a agência russa Interfax, Naftali Bennett ligou a Vladimir Putin para abordar os contornos da ofensiva militar que os russos têm em marcha na Ucrânia e que alegam servir para proteger a zona ucraniana do Donbass.

“Putin partilhou as suas considerações sobre o resultado da terceira ronda de negociações, entre uma comitiva russa e representantes das autoridades ucranianas, que teve lugar na Bielorrússia”, adianta uma nota da Presidência da Rússia.

Segundo a mesma informação, Putin e Naftali Bennett acordaram continuar a dialogar sobre estas questões.

Entretanto, o primeiro-ministro de Israel conversou esta terça-feira também com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo deu conta o chefe de Estado ucraniano numa publicação feita no Twitter, agradecendo os esforços de Israel na mediação do conflito.

Talked to @naftalibennett. Thanked for Israel’s mediation efforts. Discussed ways to end the war and violence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

Israel, que mantém relações estreitas com ambos os países, uma vez que necessita da Rússia para lidar com a Síria, é um dos poucos países com comunicação direta com os dois líderes políticos.

O primeiro-ministro de Israel foi o primeiro líder estrangeiro a reunir-se pessoalmente com Putin depois do início da invasão russa da Ucrânia.

O Governo ucraniano tinha apelado abertamente a Israel que mediasse o conflito, uma vez que duvida da eficácia das negociações com a Rússia.

Nesse âmbito, Israel já manteve também conversações com a França e com os Estados Unidos.