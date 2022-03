Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A rainha Isabel II reapareceu esta segunda-feira, 7 de março, já recuperada da Covid-19. A monarca recebeu o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no Castelo de Windsor e aproveitou a ocasião para enviar o que foi lido como uma mensagem de apoio à Ucrânia, através do grande arranjo de flores azuis e amarelas no centro das imagens do encontro.

A rainha recebeu Trudeau na Sala do Carvalho e, nas imagens do encontro, a jarra de flores azuis e amarelas ganhou protagonismo, porque parece ser uma homenagem à Ucrânia, uma vez que azul e amarelo são as cores da bandeira do país que está a ser palco de uma guerra. Quanto à possibilidade das cores das flores serem uma coincidência, uma fonte real indica à BBC que é pouco provável que tenha sido acidental.

O Times salienta que também o vestido da rainha tinha um padrão com tons de azul e com apontamentos amarelos. O Comité de Emergência de Desastres no Reino Unido anunciou na passada quinta-feira que a rainha fez uma doação “generosa” para apoiar a angariação de fundos para o Apelo Humanitário da Ucrânia, explica a Vanity Fair.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) March 3, 2022

Importa lembrar que faz parte do papel da monarca não tomar posições políticas e que ainda não se manifestou publicamente sobre este conflito. Contudo são já vários os membros de casas reais a reagir à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Entre eles os próprios Duques de Cambridge.

A rainha, que tem 95 anos e dispensou a sua bengala nesta reunião, já tinha regressado à sua agenda no dia 1 de março, com compromissos virtuais. Esta foi a primeira reunião ao vivo que teve desde a sua recuperação da Covid-19.

O Palácio de Buckingham anunciou a 20 de fevereiro que a rainha estava infetada com Covid-19. A notícia surgiu depois de, tanto o príncipe Carlos como a mulher, Camilla, terem contraído o Coronavírus. A Casa Real foi dando conta de que Isabel II tinha apenas sintomas ligeiros e tentou continuar com alguns deveres leves da sua agenda, apesar de ter chegado a cancelar vários compromissos, mesmo virtuais.