O Presidente chinês, Xi Jinping, está “preocupado” com as “dificuldades” que a Rússia está a enfrentar na invasão da Ucrânia, afirmou esta terça-feira o diretor da agência de inteligência norte-americana CIA, William Burns.

“Acho que o Presidente Xi e a liderança chinesa estão um pouco preocupados com o que veem na Ucrânia”, afirmou Burns, perante um comité do Congresso dos Estados Unidos.

“Eles não previram as dificuldades significativas que os russos estão a encontrar“, explicou.

Pequim tem mantido uma posição ambígua em relação à invasão russa da Ucrânia. Por um lado, defendeu que a soberania e a integridade territorial de todas as nações devem ser respeitadas – um princípio de longa data da política externa chinesa e que pressupõe uma postura contra qualquer invasão -, mas ao mesmo tempo opôs-se às sanções impostas contra a Rússia e apontou a expansão da NATO para o leste da Europa como a raiz do problema.

Durante a sua audição perante o Congresso dos EUA, o chefe da CIA também afirmou que a China está “preocupada” com o impacto que a sua proximidade ao regime de Putin pode ter na “reputação” do país, acompanhando também de perto as possíveis repercussões na economia chinesa.

Xi Jinping pediu esta terça-feira “contenção máxima” no conflito na Ucrânia, durante uma conversa por telefone com os líderes de França e Alemanha, Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

O Presidente chinês repetiu a oposição do seu país às sanções internacionais, dizendo que as medidas tomadas contra Moscovo “causarão danos a todas as partes”.

O diretor da CIA considerou ainda que a China está um “pouco chateada” pela forma como Vladimir Putin “aproximou” a Europa e os Estados Unidos.

“Eles valorizavam o que acreditavam ser a sua capacidade de criar diferendos entre nós e os europeus, e acho que [a aproximação] perturba-os”, notou.