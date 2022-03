Em atualização

Vários sites, entre quais o Discord, o Facebook, o Instagram e o Spotify, estão, esta terça-feira à tarde, a apresentar falhas nos seus serviços em todo o mundo. O número de queixas no Downdetector tem aumentado nas últimas horas.

O serviço de streaming Spotify já disse no Twitter que “alguma coisa não está a funcionar bem”. “Estamos a tentar perceber o quê”, lê-se.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022