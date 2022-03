O Tribunal de Braga condenou a oito anos de prisão um homem que cometeu cinco crimes de cariz sexual, sendo as vítimas crianças e jovens que conheceu através das redes sociais Facebook e Instagram.

Em nota esta terça-feira publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto especifica que o arguido foi condenado por um crime de abuso sexual de crianças, três crimes de pornografia de menores e um crime de coação sexual.

Segundo resultou provado em julgamento, o arguido, através de perfis que criou nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”, utilizando as ferramentas de chat que estas proporcionam, estabeleceu, em 2019, contactos com sete crianças e jovens do sexo masculino, com idades entre o nove e os 16 anos, “com propósitos de natureza sexual”.

O arguido pedia que as crianças e jovens lhe enviassem fotografias e vídeos do seu corpo nu e, em alguns casos, que praticassem atos com conotação sexual, o que veio a suceder com três jovens.

Num dos casos, o arguido conseguiu mesmo o contacto pessoal com o jovem e constrangeu-o a manter consigo “trato sexual”, sob a ameaça de publicar na internet fotografias íntimas que tinha dele.