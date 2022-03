Oito mulheres acusam o candidato às eleições presidenciais francesas Éric Zemmour de assédio sexual, segundo uma reportagem publicada esta terça-feira pelo meio de comunicação Mediapart, tendo o antigo jornalista qualificado a investigação como “patética”.

As oito mulheres que aceitaram falar e dar a cara nesta investigação descrevendo situações em que Éric Zemmour se aproveitou do seu estatuto para tentar intimidá-las ou forçá-las a ter relações sexuais com ele.

As agressões terão ocorrido entre 1999 e 2019, mas nenhuma destas mulheres apresentou queixa contra o agora candidato.

Algumas destas agressões terão ocorrido enquanto Zemmour era jornalista no jornal Le Figaro, mas também na televisão iTélé, canal que precedeu o canal de informação CNEWS, no qual o candidato trabalhou durante mais de uma década.

As vítimas eram maioritariamente jovens estagiárias, mas também rececionistas, maquilhadoras de televisão e outras mulheres com quem Zemmour se cruzou no âmbito do seu trabalho.

O ex-jornalista dizia que caso as jovens cedessem aos seus avanços, isso teria um impacto positivo nas suas carreiras.

Os autores da investigação tentaram contactar Éric Zemmour, mas no canal France 2 ainda em dezembro, o candidato disse que não fala da sua vida privada.

A sua campanha qualificou esta terça-feira a investigação como “patética”.

Éric Zemmour assume-se como misógino, tendo partilhado durante os seus mais de 30 anos de vida pública como jornalista, cronista e comentador político as suas opiniões sobre as mulheres e o feminismo.

Segundo o agora candidato às eleições presidenciais, a maior parte das mulheres ascendeu na política por envolvimento com antigos presidentes e não por mérito.

Para Zemmour, as mulheres “não exprimem poder”, as que são jornalistas “dormem” com políticos para obter informações e “os grandes génios são homens”.

As eleições francesas decorrem em 10 e 24 de abril e há 12 candidatos oficiais: Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel e Éric Zemmour.