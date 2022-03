Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

John Bercow, que até 31 de outubro de 2019 exercia a função de speaker no parlamento britânico, foi agora condenado a não poder entrar, durante o resto da sua vida, no parlamento, devido a acusações de bullying.

As denúncias partiram do ex-secretário da Câmara dos Comuns Robert Rogers e dos secretários Kate Emms e Angus Sinclair. Segundo a ABC, um Painel de Investigadores Independentes concluiu que 21 das 35 acusações iniciais foram confirmadas. Os atos de bullying praticados pelo antigo speaker vão desde insultos aos seus funcionários até ao lançamento de objetos contra os mesmos.

A conduta do inquirido foi tão grave que, caso fosse membro do parlamento, determinaríamos a sua expulsão por resolução da câmara [dos comuns]. Sendo assim, recomendamos que nunca se lhe permita um passe para o parlamento”, é explicado nas conclusões do inquérito.