O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, alertou esta quarta-feira que no prazo de 48 horas podem existir “fugas de radiação iminentes” na Central Nuclear de Chernobyl e que “a guerra bárbara de Putin” pode pôr “toda a Europa em risco”.

O aviso de Dmytro Kuleba surge depois de duas empresas estatais de energia e energia atómica da Ucrânia terem reportado que a central nuclear de Chernobyl ficou sem energia, tendo sido totalmente desligada da rede elétrica. As duas empresas em questão avisaram ainda para o risco de uma “descarga nuclear” e de propagação de doses perigosas de radiação.

A informação não foi ainda confirmada por outros peritos independentes (não ucranianos). E entretanto uma académica britânica, Claire Corkhill da Universidade de Sheffield, já veio contestar os riscos de um grande acidente nuclear ou de fugas de radiação a curto prazo.

Em declarações à BBC, Claire Corkhill defendeu que apesar das atuais condições da central nuclear poderem originar um “vapor radioativo”, este ficará à partida contido no interior do edifício: “Não creio que isto possa levar a uma libertação de radioatividade. Demoraria muito tempo [até que isso pudesse acontecer]”.

O aviso começou por surgir na conta oficial de Facebook da Ukrenergo, empresa energética estatal da Ucrânia. Na nota informativa, a Ukrenergo garantia: “Devido às ações militares dos ocupantes russos, a central nuclear de Chernobyl foi inteiramente desconectada da rede elétrica. A estação nuclear está neste momento sem qualquer fonte de alimentação energética”.

Posteriormente, também a empresa estatal ucraniana de energia atómica Energoatom avançava a mesma informação, alertando que o combustível ali armazenado requeria refrigeração constante. E essa refrigeração exigia, por sua vez, ligação elétrica.

Update on Chornobyl Nuclear Power Plant:

750 kV ChNPP – Kyiv high-voltage line is currently disconnected due to the damage caused by the occupiers.

As a result, the Chernobyl station and all nuclear facilities in the Exclusion Zone are without electricity.

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 9, 2022