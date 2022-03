Uma equipa da Convenção Baptista Portuguesa (CBP) chegou na madrugada desta quarta-feira a Krynice, no leste da Polónia, com quatro carrinhas carregadas de material para apoio aos refugiados ucranianos e preparada para regressar a Portugal com 27 pessoas.

O pastor Jónatas Lopes, da direção da CBP, e que integra a equipa que chegou à Polónia, disse à agência Lusa, por telefone, que a equipa chegou “às 6h00, prepara-se agora para descarregar as quatro carrinhas, que transportaram alimentos, medicamentos, roupa de cama e bebidas“.

“Algum deste material irá para o interior da Ucrânia [Krynice fica próximo de Lviv], através de contactos locais”, disse o pastor, acrescentando que este “é um apoio extraordinário que a Convenção Baptista pretende continuar, pois o objetivo é ajudar” as vítimas do conflito na Ucrânia.

À chegada ao centro de refugiados de Krynice, encontraram esta quarta-feira “muitas mulheres com crianças pequenas. As crianças estão bem, mas as mulheres têm todas um ar muito cansado”, disse Jónatas Lopes, acrescentando que na quinta-feira o objetivo da equipa portuguesa pretende sair de Krynice em direção a Portugal, onde deverá chegar no sábado com os 27 refugiados, grupo em que se integrarão algumas crianças.

“Estas pessoas têm todas familiares em Portugal e já têm casa para os primeiros tempos“, numa iniciativa da CBP e do seu Departamento de Missões.

Sim, estou a tentar dormir num campo de refugiados. E não, não é possível dormir ao ver crianças aqui.

Isto é muito forte.

Brinquei com uma criança e ela veio dar-me tudo o que tinha. Esta caneca com leite ????????

Como ser igual depois disto tudo?#Ucraina pic.twitter.com/6yn0ZUDlRh — Jónatas Rafael Lopes (@JonatasRLopes) March 9, 2022

A iniciativa, que não foi previamente concertada com o Governo português, tendo sido uma ação espontânea, na sequência “de contactos de pessoas que têm familiares na Ucrânia”, teve o apoio de “muita gente, cristãos e não cristãos”.

Esta delegação junta-se, neste trabalho de apoio e transporte de refugiados para Portugal a uma primeira da Igreja Baptista de Cedofeita, Porto, que recentemente levou três carrinhas de apoio até à Polónia e já se encontra de regresso a Portugal com alguns refugiados.

A CBP pretende continuar este trabalho de apoio aos refugiados ucranianos, estando em preparação a criação de um gabinete, com vista a ajudar a integração laboral e social dos refugiados.

Segundo Jónatas Lopes, que além de membro da direção da CBP é pastor na Igreja Evangélica Baptista da Graça, em Lisboa, esta primeira ação está orçada em cerca de 30 mil euros, montante que, além de eventuais donativos, será suportado por fundos próprios da Convenção.

Enquanto estiver na Polónia, esta equipa da CBP – que congrega 74 igrejas baptistas em Portugal – tentará fazer o levantamento de necessidades em dois centros de refugiados e comprará bens naquele país destinados aos refugiados.