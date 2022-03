Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cormac McCarthy vai publicar dois novos romances no final do ano. The Passenger e Stella Maris, sobre um irmão e uma irmã, vão sair com um mês de diferença. Há 16 anos que o escritor norte-americano não lançava um livro. O último, A Estrada, foi publicado em 2006.

Os dois romances, interligados, contam a história dos irmãos Bobby e Alicia, que vivem atormentados pelo legado do pai, um físico que ajudou a criar a bomba atómica, e pelo amor e obsessão que sentem um pelo outro, refere o The New York Times.

De acordo com o mesmo jornal, The Passenger e Stella Maris representam uma mudança estilística e temática em McCarthy, cujos romances anteriores se focam na dicotomia entre o bem e o mal. Nos dois novos romances, o autor aborda temas como a história da matemática e da física, a consciência e a realidade, a relação entre génio e loucura e se é possível a religião e a ciência coexistirem.

É também a primeira vez que McCarthy escreve um romance centrado numa figura feminina: Alicia, protagonista de Stella Maris, é um génio propenso a alucinações, que assusta as pessoas com o seu intelecto.

The Passenger, o primeiro dos dois romances a chegar às livrarias, será publicado a 25 de outubro, nos Estados Unidos da América, pela editora Knopf. Stella Maris sairá a 22 de novembro.

Cormac McCarthy, de 88 anos, é conhecido por obras como Meridiano de Sangue (1985) e Este País Não é Para Velhos (2005). O seu último romance, A Estrada, foi publicado em 2006. Foi galardoado com o Prémio Pulitzer de Ficção no ano seguinte. A sua obra está publicada em Portugal pela Relógio D’Água.