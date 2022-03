Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A organização do festival Kalorama confirmou esta quarta-feira mais nove nomes para o cartaz da primeira edição deste evento de música, arte e sustentabilidade, que acontecerá de 1 a 3 de setembro de este ano no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Entre as novas confirmações está o nome do compositor, produtor, músico e cantor britânico James Blake, que vai regressar a Portugal para a sua sétima atuação em solo nacional — a primeira desde a pandemia da Covid-19 (em 2019 atuou no festival NOS Primavera Sound) e desde que editou, em 2021, o seu quinto álbum completo de estúdio, Friends that Break Your Heart.

A lista de confirmações novas inclui ainda previsão de atuações do produtor, músico e DJ britânico Bonobo — que editou em janeiro de este ano um novo álbum, Fragments —, do grupo colombiano Bomba Estéreo e da cantora e compositora irlandesa, especializada na música disco, no trip-hop e genericamente nas batidas dançantes, Róisín Murphy (ex-Moloko).

Juntam-se também ao cartaz o projeto musical Years & Years (do cantor britânico Olly Alexander), a cantora e compositora sul-africana Alice Phoebe Lou, o grupo alemão Meute, o português The Legendary Tigerman (Paulo Furtado) e o compositor e músico Rodrigo Leão, que se irá apresentar com um espectáculo especial intitulado “Rodrigo Leão Cinema Project – A Estranha Beleza da Vida”.

Estes novos nomes somam-se no cartaz a Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums, anunciados previamente.