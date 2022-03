A Madeira já enviou cinco toneladas de alimentos, medicamentos e roupas para a Ucrânia, indicou esta quarta-feira o Grupo Sousa, responsável pelo transporte até Lisboa de dois contentores com bens essenciais doados pela população insular.

“Mantendo-se como necessidades mais prementes a doação de alimentos, material de primeiros socorros e medicamentos, dá-se primazia aos artigos que não requeiram condições especiais de conservação e que sejam transportáveis como carga geral”, refere o grupo empresarial madeirense em comunicado.

O primeiro contentor com ajuda humanitária partiu para o continente na sexta-feira e na terça-feira seguiu outro contentor, totalizando cinco toneladas de bens recolhidos na região autónoma.

O Grupo Sousa, que opera nas áreas do transporte marítimo, logística, energia e turismo, sublinha estar “sensibilizado pelas repercussões graves e danosas que o conflito militar está a ter na população ucraniana”, manifestando-se, por isso, “totalmente disponível” para operacionalizar a campanha de recolha de bens de primeira necessidade promovida pela Associação dos Ucranianos em Portugal, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

“Os madeirenses aderiram em massa à iniciativa, sendo que têm chegado todos os dias muitos artigos às instalações da LOGISLINK [na freguesia do Caniço, perto do Funchal]”, adianta o Grupo Sousa, referindo que o sucesso da iniciativa se deve também a uma “equipa de dezenas de voluntários”, responsável pela receção, seleção e organização dos artigos doados.

O Grupo Sousa informa igualmente que a LOGISLINK vai continuar a assegurar a receção de bens essenciais nos dias úteis, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h00.