A primeira pessoa a receber um transplante de coração de porco morreu na terça-feira, dois meses depois da operação, no University of Maryland Medical Center.

David Bennett, que sofria de doença cardíaca grave, sobreviveu dois meses após a cirurgia, nos Estados Unidos. No entanto, de acordo a equipa médica de Baltimore, citada pela BBC, o seu estado de saúde começou a deteriorar-se nos últimos dias.

Bennett aceitou submeter-se a este transplante experimental, depois de ter sido excluído de várias listas de espera para receber um coração humano. O transplante aconteceu em janeiro, mas já na altura os médicos alertavam para a possibilidade de rejeição.

Não se sabe, no entanto, se foi isso que aconteceu. “Não foi identificada uma óbvia causa no momento da sua morte”, disse uma porta-voz do hospital, citada pelo New York Times.

O hospital não quis, nesta altura, fazer mais comentários sobre a possível causa da morte, já que os médicos não realizaram ainda um exame aprofundado. Os resultados dessa análise vão ser divulgados numa publicação científica.

Bartley Griffith, o cirurgião que fez o transplante, disse que toda a equipa médica estava “devastada” com a notícia. “Revelou-se um paciente nobre e corajoso, que lutou até ao fim. Milhões de pessoas em todo o mundo conhecem Bennett pela sua coragem e vontade inabalável de viver”, afirmou ao jornal norte-americano.

O coração de porco que Bennett recebeu não era um coração de porco qualquer, foi geneticamente modificado para poder ser aceite pelo organismo humano. No processo foram adicionados seis genes humanos e desligados quatro genes do porco, incluindo um que levaria a uma resposta imunitária agressiva e outro que impede o coração de porco de continuar a crescer uma vez implantado no peito humano.

Este transplante de coração é um de vários procedimentos pioneiros realizados nos últimos meses, em que órgãos de porcos geneticamente modificados foram usados para substituir órgãos humanos. O procedimento, chamado xenotransplante, representa uma esperança para milhares de pacientes com doenças de fígado, coração e noutros órgãos, que não conseguem um transplante pela via tradicional.