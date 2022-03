Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começam a conhecer-se algumas das sanções aprovadas, esta quarta-feira, pela União Europeia contra a Rússia e a Bierlorrússia: abrangem bancos e vão afetar 100 oligarcas russos.

“Três bancos bielorrussos” serão excluídos do SWIFT, lê-se na página de Twitter da presidência rotativa francesa do Conselho da União Europeia, que não especifica, contudo, que entidades bancárias serão banidas deste sistema.

???? #Ukraine | Approbation par le COREPER II de nouvelles sanctions à l’encontre de dirigeants et oligarques russes et de membres de leurs familles impliqués dans l’agression russe contre l’Ukraine. ⤵️ 1/5 #PFUE2022 pic.twitter.com/SHatb7ZD4z — Présidence française du Conseil de l’UE ???????????????? (@Europe2022FR) March 9, 2022

“[Estas medidas] clarificam a monitorização das criptomoedas e completam a lista de tecnologias e bens que não podem ser exportados”, refere a presidência francesa, acrescentando que as sanções visam também “o setor marítimo”.

Segundo a presidência francesa, as sanções vão também atingir “dirigentes e oligarcas russos e membros das suas famílias implicadas” na invasão à Ucrânia.

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, adiantou esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, que “cerca de 100” cidadãos russos com responsabilidades governamentais serão impedidos de viajar e terão os seus bens congelados, lê-se na Sky News.

Estas sanções “completam e estão em linha” com as outras medidas restritivas já implementadas pela Europa, relata ainda a presidência francesa. Serão “formalmente adotadas” pelo Conselho “através de procedimento escrito”, para que possam ser “rapidamente publicadas no Jornal Oficial” da UE e entrarem em vigor.