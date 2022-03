A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, um homem de 23 anos suspeito de crimes de pornografia de menores, por via informática, após comunicação de uma organização internacional, foi divulgado esta quarta-feira.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um homem de 23 anos de idade, suspeito da eventual prática de vários crimes de pornografia de menores”, refere um comunicado emitido por aquela força policial.

Segundo a PJ, no decurso da investigação desenvolvida na sequência da “comunicação proveniente de uma organização internacional, procedeu-se à realização de uma busca domiciliária na zona de Arcos de Valdevez”.

“Após a realização de pesquisas informáticas aos diversos equipamentos, foram identificados milhares de vídeos/ imagens contendo pornografia de menores, algumas com crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos com adultos“, adianta a nota.

O homem “fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores vai ser presente, esta quarta-feira, à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.