Apagado do passado, do presente e do futuro: Anatoliy Tymoshchuk, recordista de internacionalizações pela Ucrânia e antigo capitão da seleção, pode perder a licença de treinador, ser despojado de todos os títulos que conquistou no próprio país e ver o nome ser retirado dos registos oficiais do futebol ucraniano. A decisão, solicitada pela própria Federação do país, surgiu na sequência do silêncio de Tymoshchuk, que atualmente é adjunto do Zenit, face à invasão russa.

“Desde o início a agressão militar da Rússia, contra a Ucrânia, Tymoshchuk, o antigo capitão da seleção nacional ucraniana, não só não fez qualquer declaração pública sobre o assunto como não deixou de cooperar com um clube dos agressores. Numa altura em que o seu antigo clube, o Bayern Munique, está a publicar comunicados e a organizar eventos de apoio à Ucrânia, Tymoshchuk mantém-se em silêncio e a trabalhar para um clube dos agressores. Com esta escolha consciente, está a causar danos à imagem do futebol ucraniano”, pode ler-se no comunicado da Federação, que solicita então as respetivas sanções ao Comité de Regulamentação e Disciplina com base numa alegada violação do Código de Ética e Fairplay.

Tymoshchuk, atualmente com 42 anos, representou a seleção da Ucrânia de 2000 a 2016, tendo sido capitão e amealhado 144 internacionalizações, sendo o recordista de aparições do país. Médio defensivo com a capacidade de ser adaptado a central, começou a carreira no Volyn Lutsk, brilhou no Shakhtar Donetsk e passou pelo Zenit e pelo Bayern Munique, deixando os relvados ao serviço do Kairat, no Cazaquistão. Em 2017, um ano depois de acabar a carreira, assumiu o cargo de treinador adjunto do Zenit — posição que ainda exerce e que, por motivos óbvios, lhe tem trazido muitas críticas nas últimas semanas.

A confirmar-se a decisão da Federação ucraniana, Tymoshchuk vai então perder a licença de treinador, ser despojado de todos os títulos honoríficos que lhe foram concedidos pelo país, ficar sem os troféus que conquistou enquanto jogou na Ucrânia (uma Segunda Liga, três Campeonatos, três Taças e uma Supertaça) e ainda ver o próprio nome ser apagado dos registos oficiais do organismo.

As críticas ao antigo internacional ucraniano começaram com Ruslan Malinovskyi, médio da Atalanta, que defendeu que Tymoshchuk estava a destruir o próprio legado. “Não sei o que é que ele acha, têm de lhe perguntar. É difícil falar sobre isso. Mas é estranho… O facto de ele ainda não ter falado. Acho que não está certo. E acho a 100% que ele já não é e nunca vai voltar a ser uma lenda do futebol ucraniano. Tudo aquilo que ele alcançou já ficou esquecido”, atirou o jogador do clube italiano.