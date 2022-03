Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De uma mensagem de bom dia até o quotidiano nas trincheiras. Alex Hook, militar ucraniano que combate na região pró-russa de Donbass, tem usado a rede social Tik Tok para dizer à filha que está vivo.

Em tempos de crise, as redes sociais aproximam familiares e até desconhecidos através da partilha de informação. Com 4.3 milhões de seguidores na conta pessoal, vários cibernautas começaram a acompanhar o diário de guerra de Hook, onde não publica nada há cinco dias.

Numa das publicações mais populares, que soma mais de 8 milhões de gostos, o soldado aparece a dançar com os companheiros ao ritmo da música “Smells Like Teen Spirit” dos Nirvana. Além disso, todos os presentes fingem, como se vê no vídeo, que as armas são instrumentos musicais.

Também o exército ucraniano atualiza nas redes sociais o seu ponto de situação, mas, neste caso, fá-lo de hora em hora. Mostram progressos no combate e, no primeiro dia da invasão das tropas russas à Ucrânia, trouxeram a público fotografias de prisioneiros russos, atitude que é proibida pelas Convenções de Genebra.