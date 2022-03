Três pessoas foram constituídas arguidas na terça-feira por fraude fiscal no valor de cinco milhões de euros, na operação “Dividendos de Fibra”, na qual foram feitas buscas em 16 locais do país, informou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Três pessoas singulares, lançando mão da constituição de diversas pessoas coletivas por si criadas no Luxemburgo, “terão de forma artificiosa, ocultado rendimentos” que em Portugal deviam ter sido declarados em sede de IRS, subtraindo-os à tributação deste imposto em Portugal, informa o Fisco no comunicado publicado no portal das Finanças.

No âmbito da investigação do processo-crime instaurado por suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento, a Inspeção Tributária e Aduaneira e a Unidade de Ação Fiscal da GNR (UAF) desencadearam na terça-feira a “Operação Dividendos de Fibra”, dando cumprimento a 16 mandados de busca, dos quais 13 de busca domiciliária, dois a empresas e um a um escritório de advogados, com a presença de dois magistrados do Ministério Público e um magistrado judicial.

Além dos três magistrados (Procuradores e Juízes), a operação envolveu 25 inspetores tributários, 10 especialistas de informática forense e 32 militares da GNR, e resultou na constituição de três arguidos, pessoas singulares.

“As diligências ocorridas visam a perseguição de ilícitos criminais tributários que poderão ter resultado na lesão da receita do Estado em cerca de cinco milhões de euros“, informa o Fisco no comunicado, adiantando que vai ser analisado o “grande volume de elementos probatórios apreendidos, tendo em vista o apuramento da responsabilidade criminal e vantagens patrimoniais efetivamente obtidas pelos diversos suspeitos”.