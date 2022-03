Três pessoas ficaram esta quarta-feira feridas na sequência de um despiste automóvel seguido de capotamento na autoestrada 1 (A1), no sentido Sul-Norte, na zona de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), adiantou à Lusa Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, verificou-se um ferido grave e dois feridos ligeiros, que foram encaminhados para o Hospital de Leiria.

Fonte do CDOS de Santarém assinalou que não foi necessário cortar a circulação ao trânsito, dizendo apenas que a A1 “teve só uma via obstruída”, no quilómetro 124.

A mesma fonte disse que os operacionais foram desmobilizados do local pelas 21h50, tendo a ocorrência ficado na responsabilidade da GNR.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), chegaram a estar envolvidos 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas, nas operações de socorro.

O alerta para a ocorrência foi dado às 19h18, acrescentou.