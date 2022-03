Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi anunciada esta terça-feira a longlist do Women’s Prize for Fiction, prémio que celebra a ficção escrita por mulheres. A lista, composta por 16 obras, inclui autoras estreantes e nomes conhecidos do público, como a escritora turca-britânica Elif Shafak ou a norte-americana Maggie Shipstead, nomeada para o Booker Prize em 2021.

As autoras norte-americanas estão em maioria na longlist deste ano (são seis ao todo), seguidas pelas britânicas (cinco). Entre as finalistas, existe ainda uma escritora uma americana-canadiana e de Trinidad e Tobago.

Em comunicado, a presidente do júri deste ano, a jornalista e escritora Mary Ann Sieghart, admitiu a dificuldade de escolher “apenas 16 romances” de uma lista inicial de 175 submissões, uma tarefa que comparou a “uma maratona”. Sieghart mostrou-se, contudo, confiante de que a lista final será capaz de inspirar todos os leitores.

“Depois de uma discussão apaixonada, as minhas colegas juradas ficaram encantadas por descobrir que os nossos 16 romances favoritos eram incrivelmente diversos, escritos por mulheres de todas as idades de todas as partes do mundo, cobrindo diferentes géneros e de editoras pequenas e grandes. Estamos confiantes que esta longlist maravilhosa, eclética e inspiradora irá oferecer algo que arrebatará cada leitor, masculino ou feminino”, afirmou a jornalista e escritora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A lista completa das obras finalistas ao Women’s Prize for Fiction de 2022 é a seguinte:

Build Your House Around My Body, Violet Kupersmith; Careless, Kirsty Capes; Creatures of Passage, Morowa Yejidé; Flamingo, Rachel Elliott; Great Circle, Maggie Shipstead; RemoteSympathy, Catherine Chidgey; Salt Lick, Lulu Allison; Sorrow and Bliss, Meg Mason; The Book of Form and Emptiness, Ruth Ozeki; The Bread the Devil Knead, Lisa Allen-Agostini; The Exhibitionist, Charlotte Mendelson; The Final Revival of Opal & Nev, Dawnie Walton; The Island of Missing Trees, Elif Shafak; The Paper Palace, Miranda Cowley Heller; The Sentence, Louise Erdrich; This One Sky Day, Leone Ross.

A fase seguinte do prémio, o anúncio da shortlist de seis finalistas, decorrerá a 27 de abril. O romance vencedor será revelado a 15 de junho.

Criado em 1992, por um grupo de homens e mulheres ligados ao mercado editorial e livreiro no Reino Unido em resposta ao facto de, no anterior, a lista de finalistas do Booker Prize não ter incluído uma única mulher, o Women’s Prize fo Fiction tem como objetivo reconhecer a ficção escrita por mulheres em todo o mundo. A vencedora recebe um prémio no valor de 30 mil libras (cerca de 33 mil euros), não sendo a residência ou o país de origem critérios de elegibilidade.

No ano passado, o prémio foi atribuído à escritora britânica Susanne Clarke, pelo romance Piranesi. Inspirado na figura do arquiteto e gravador italiano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), a obra é um labirinto literário, construído a partir da casa em que a personagem habita. O livro foi publicado em Portugal em junho do ano passado, pela Casa das Letras.