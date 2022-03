Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao quinto dia, a guerra atingiu a cultura, com as tropas russas a invadir o legado de um ícone identitário da Ucrânia: Mariia Pryimachenko. A informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros colocava, a 28 de fevereiro, em 25 o número de obras da pintora destruídas no incêndio no Museu da História local de Ivankiv. O acontecimento permanece correto, contudo os quadros podem, afinal, não ter sido queimados, noticia a CNN Style.

Um ato de bravura de um morador local terá salvado as peças, revela a Fundação Família Mariia Pryimachenko, que gere o catálogo da pintora e é administrada pela bisneta Anastasiia. Segundo o West Observer, fotografias das peças alegadamente destruídas foram reveladas pelo jornalista Serhiy Bakhin.

“Um homem heroico conseguiu resgatar as pinturas das chamas”, conta a advogada Natalia Gnatiuk, sócia da fundação, por telemóvel no oeste da Ucrânia, zona onde está refugiada, ao mesmo jornal. “Há [pelo menos] 14 delas [salvas], mas ainda não estão seguras”. Recusa dizer o nome do homem — com o qual perderam o contacto recentemente — ou comentar o paradeiro das obras, temendo pela segurança de ambos. “Quando a guerra acabar, esta será a primeira história heróica que contaremos”.

Da cerâmica ao têxtil, a obra de Pryimachenko é considerada um exemplo proeminente de arte naïve. Nascida numa família pobre em 1908 numa aldeia não muito longe de Chernobyl, ascendeu a ter o seu trabalho em exposições pelas capitais europeias. Ao ver uma delas, em Paris, Pablo Picasso chegou a caraterizá-la como “brilhante”.

Com uma exuberância de cores e formas, um bestiário e muitas flores, a ucraniana retratou o folclore, as tradições e as dificuldades da nação, que testemunhou ao longo dos seus 88 anos. Entre elas está, naturalmente, o acidente na central nuclear de Chernobyl, em 1986.

Com Vlamidir Putin a acreditar que a Ucrânia faz parte histórica e culturalmente da Rússia, Gnatiuk tem “a certeza” de que o ataque ao museu foi “de propósito”. “Eles odeiam a nossa cultura. E Maria Prymachenko não é apenas símbolo de Ivankiv… e não é só símbolo da Ucrânia, mas do mundo inteiro de hoje”, prossegue.

Já na altura do acidente, Fedir Androshchuk, diretor do Museu Nacional da História da Ucrânia, temia que a herança cultural ucraniana fosse “roubada e transferida para museus russos”, porque o país “tem um lugar especial na interpretação de Putin da história russa e as suas raízes”. “Há evidências de que objetos de escavações arqueológicas na Crimeia foram enviados para o Hermitage em São Petersburgo”, exemplificou num e-mail dirigido a um académico sueco, segundo um artigo da última semana no The Guardian.

No entanto, acrescenta Androshchuk, na época da União Soviética, já havia sido desenvolvido um conjunto de instruções “sobre o que os museus devem fazer em caso de conflito armado – retirar de exposição e esconder os objetos numa determinada ordem de prioridade e documentação”.

Enquanto isso, o Conselho Internacional de Museus incentivou os cidadãos ucranianos a ajudar a proteger o património cultural, em comunicado, onde os convidou “a entrar em contacto com os seus museus locais para ajudá-los, se possível, com formas e meios de proteger os edifícios e coleções”.

De acordo com Gnatiuk, cerca de um terço das três mil pinturas que Prymachenko produziu em vida estão em museus ucranianos — e o restante em coleções privadas. O Museu Nacional de Arte Decorativa Popular Ucraniana, em Kiev, guarda o lote mais representativo, cerca de 650.

Para a homenagear e evocar o seu contributo para a arte, o governo ucraniano premiou-a e condecorou-a, enquanto a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na sigla inglesa) fez de 2009 o ano Maria Prymachenko.

Nos Estados Unidos, artistas replicam pinturas de Pryimachenko como símbolo de esperança e paz

Divulgar o trabalho de Pryimachenko surgiu como um ato de solidariedade do mundo da arte na sequência da notícia da perda. Em particular, a pintura “A Dove Has Spread Her Wings and Asks for Peace”, de 1982 (“A Pomba Abriu as suas Asas e Pede Paz”, em tradução livre) – que não está entre as obras supostamente perdidas – está a ganhar magnitude como símbolo de paz.

Em St.Louis, no estado de Missouri, a artista Maria Carmen Knecht transformou a imagem em arte urbana.

Ao mesmo tempo, um grupo intitulado Justice Murals projetou esta e outras imagem num lado de um prédio em Oakland, Califórnia.

Em São Francisco este domingo, seis artistas e mais de 100 participantes usaram o chão como tela para recriar a pintura. A mensagem “Parar a guerra na Ucrânia” foi pintada em azul por cima.

The finished #StoptheWarOnUkraine mural in San Francisco. Dozens of community members volunteered today. We painted a mural of Ukrainian artist Maria Pryimachenko's artwork "A Dove Has Spread Her Wings and Asks for Peace" ????☮️ #PeaceInUkraine @dsolnit @codepink pic.twitter.com/EdwjALxgxE — Alyssa Kang (@1alyssakang) March 6, 2022

“Eles [exército russo] podem incendiar o museu, mas nós vamos torná-lo maior. É um desejo de mostrar um pouco de amor e solidariedade à Ucrânia”, justifica o organizador artístico David Solnit da iniciativa.

A destruição de património cultural é uma afronta a qualquer país, como prova a História. Em 1992, no decorrer do cerco de Saravejo, foi destruída a Biblioteca Nacional Vijećnica que data a 1890. Durante a II Guerra Mundial, e segundo Stuart Eizenstat, antigo assessor do Departamento de Estado dos EUA, cerca de 600 mil quadros foram roubados (muitos deles ainda hoje com donos por identificar). A minarete da mesquita histórica de Alepo, descrita pela UNESCO como “uma das mais bonitas do mundo muçulmano”, desabou no seguimento da Guerra Civil Síria.

Existem outros exemplos que vão contra a Convenção de Haia para a Proteção da Propriedade Cultural no Evento de Conflito Armado. De acordo com o artigo 53º do protocolo, são proibidos “quaisquer atos de hostilidade dirigidos contra monumentos históricos, obras de arte ou locais de culto que constituam património cultural ou espiritual dos povos” sob a pena de serem considerados crimes de guerra.