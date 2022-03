A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, alertou esta quinta-feira que o continente africano está “particularmente vulnerável” às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, podendo também levar a um adiamento da recuperação económica.

“A guerra na Ucrânia chega numa altura delicada para África; quando a economia global e o continente começavam a recuperar dos efeitos devastadores da pandemia de Covid-19, esta nova crise ameaça desfazer algum desse progresso”, disse a líder do FMI num comunicado divulgado no final de uma reunião com os ministros das Finanças africanos.

A reunião especificamente foi especificamente convocada para debater o impacto do conflito no leste da Europa, e contou também com a presença de representantes da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).

“África está particularmente vulnerável aos impactos da guerra na Ucrânia através de quatro canais principais: aumento dos preços dos alimentos, preços mais altos dos combustíveis, perda de receitas do turismo, e potencialmente, mais dificuldades para aceder aos mercados de capitais internacionais”, disse Kristalina Georgieva.

No comunicado, a líder do FMI disse ter reconhecido que há “preocupações significativas sobre o limitado espaço de manobra política para lidar com as crises em curso” e por isso afirmou: “Uma recalibração das políticas parece inevitável em muitos países”.

O FMI está disponível, apontou Georgieva, com aconselhamento sobre as políticas, desenvolvimento da capacitação e empréstimos, mas “as recentes reformas nas ferramentas de empréstimos do Fundo garantem mais flexibilidade para ajudar a resolver as necessidades dos países africanos”, concluiu.