O avião particular que transportava Donald Trump, antigo Presidente dos Estados Unidos, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no passado sábado devido a uma falha no motor.

A aeronave, um Dassault Falcon 900, percorreu cerca de 120 quilómetros quando ao fim de 20 a 30 minutos de voo, enquanto sobrevoava o Golfo do México, o piloto se viu forçado a regressar ao aeroporto de Nova Orleães para fazer a aterragem de emergência.

A bordo do avião no momento do incidente, para além de Donald Trump, estavam ainda conselheiros do ex-Presidente e agentes dos Serviços Secretos, informa a agência Reuters.

O antigo Presidente dos EUA viajava de Nova Orleães para a sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, após ter discursado num comício para doadores do Partido Republicano, num evento que decorreu no hotel Four Seasons.

De acordo com o jornal Politico, o avião pertencia à empresa de um dos financiadores do partido, que terá emprestado a aeronave para que Trump pudesse comparecer no evento. A imprensa internacional afirma que ainda não foi possível identificar o patrocinador da viagem.

No aeroporto de Nova Orleães esperava por Trump uma nova aeronave para que o antigo Presidente pudesse retomar a viagem. Desta vez, o avião era de outro patrocinador do Partido Republicano.

Donald Trump só conseguiu chegar a Palm Beach na madrugada domingo. Os porta-vozes do Partido Republicano e do ex-presidente recusaram-se a comentar o incidente.