Foram diagnosticados nas últimas 24 horas em Portugal 12.794 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim diário sobre a pandemia divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O documento dá ainda conta de mais 18 mortes de pessoas infetadas com o coronavírus.

Os números desta quinta-feira elevam a estatística global da pandemia em Portugal para 3.380.263 casos positivos diagnosticados desde março de 2020. Desde essa altura, morreram em Portugal 21.285 pessoas infetadas com Covid-19.

Boletim da DGS passa a ser atualizado semanalmente, à sexta-feira

O boletim desta quinta-feira é o último a ser emitido diariamente. A partir desta sexta-feira, a informação relativa à pandemia passará a ser atualizada semanalmente. A DGS justificou a decisão com “a fase atual” da situação pandémica.

“A Direção-Geral da Saúde passa a divulgar, a partir de amanhã (dia 11 de março), um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, que será publicado à sexta-feira”, informa a DGS.

“O novo Relatório de Situação incluirá o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a 7 dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal. Serão igualmente divulgados o número de casos, internamentos e óbitos por região de saúde, bem como a sua distribuição por grupo etário.”

Número de internamentos em enfermaria e cuidados intensivos desce

No que respeita aos internamentos, o último boletim diário dá conta de uma redução do número de pessoas internadas nos hospitais portugueses com coronavírus. Há agora 1.127 pessoas internadas nas enfermarias dos hospitais portugueses (menos 47 do que no dia anterior). Já o número de internados em cuidados intensivos é agora 70, menos dois do que esta quarta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos. As vítimas mortais tinham todas mais de 70 anos

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela em que o número de casos positivos diagnosticados nas últimas 24 horas foi maior: 5.252 casos (41% do total do dia). Segue-se a região Centro (com 2.498 casos novos), o Norte (2.066), o Alentejo (1.041), o Algarve (832), a Madeira (762) e Açores (343).

No que toca aos óbitos, as regiões Norte e Centro foram mais afetadas (cinco mortes em cada região), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (três mortes), o Alentejo e o Algarve (duas mortes em cada) e a Madeira (uma morte).

Quanto às faixas etárias, todas as pessoas que morreram nas últimas 24 horas infetadas com Covid-19 tinham mais de 70 anos de idade.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta que os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças. Quanto à atribuição das causas de morte, pode ler aqui mais detalhes sobre a harmonização de critérios.