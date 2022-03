De emigrante salvo por "um desconhecido" a empresário que acolhe refugiados. Português oferece casa e garante emprego a ucranianos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2010, Carlos Maia deixou Portugal e rumou a Angola à procura de melhores condições de vida, com promessas de alojamento e emprego. Nada correu como esperado. No dia em que aterrou em Luanda ninguém foi buscá-lo ao aeroporto e foi um desconhecido com que travou conversa no avião que o salvou. Doze anos depois, o empresário quer retribuir essa ajuda — e viu na crise de refugiados da Ucrânia a oportunidade para isso.

Há mais de uma década, o “senhor António” deu-lhe casa, comida e a possibilidade de recomeçar num país que não era o seu, onde não conhecia ninguém. “Vejo nisto um espelho”, conta ao Observador, enquanto relembra tudo o que o aquele “desconhecido” fez por si quando ficou sem chão, “sem apoio, um amigo ou um trabalho para se poder sustentar”. Naquele dia, no aeroporto, António levou Carlos Maia para casa. Ficou lá dois meses, até ter condições para arrendar uma casa e conseguir sustentar-se.

Viveu cinco anos em Angola, a trabalhar no ramo da remodelação imobiliária, até que voltou a Portugal. Carlos Maia manteve-se na mesma área, é dono de uma empresa de construção civil — compra terrenos ou casas, constrói ou remodela e vende. Tem 30 funcionários e oferece-lhes alojamento quando estão longe de casa, na Residencial Três Castelos, em Azeitão, depois de esta propriedade ter sido remodelada pela própria empresa.