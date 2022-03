Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O nosso Pão de Forma, também conhecido como Bus junto dos americanos ou Bulli para os alemães, é um furgão concebido originalmente pela Volkswagem em 1950, que se tornou substancialmente mais popular ao ser adoptado pela comunidade hippie nos anos 60 na Califórnia. Mas esta que foi a segunda criação da marca germânica, o Type 2, depois do Carocha, o Type 1, prepara-se para propor a partir de Outubro uma versão mais moderna e 100% eléctrica, com semelhanças óbvias em relação ao modelo de há 72 anos.

Mantendo a denominação ID.Buzz que revelou no protótipo em 2017, a Volkswagen concebeu o furgão eléctrico sobre a plataforma MEB, a mesma utilizada para dar corpo aos ID.3 e ID.4, além dos Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq e Cupra Born. Curiosamente, o ID.Buzz, alimentado exclusivamente por bateria, vai coexistir com a mais recente Multivan, o furgão T7 com motorizações a gasolina, diesel e PHEV, com dimensões similares ao novo eléctrico da marca germânica.

O ID.Buzz é um digno herdeiro do Pão de Forma?

O ID.Buzz retoma a imagem que a maioria sempre associou ao Type 2 dos anos 50. E é fácil para qualquer um que tenha conduzido, ou visto, um dos furgões da VW de meados do século passado, que este é um sucessor directo. Mas a realidade é que isso é conseguido mais à custa da decoração a duas cores, especialmente ao nível da frente. Caso estivéssemos perante uma versão de cor única – e o furgão eléctrico vai ser proposto nas versões mais simples apenas numa cor –, então o ID.Buzz será demasiado próximo da Multivan T7, a mais recente geração do furgão da marca com motores de combustão.

O ID.Buzz, o furgão eléctrico da Volkswagen, vai ser proposto nesta versão de passageiros 12 fotos

Em matéria de design, tudo indica que a VW tenha privilegiado os laços de familiaridade do ID.Buzz com os outros eléctricos da marca, como o ID.3, em vez de mostrar uma clara preferência pelo Type 2, provavelmente para dar ênfase ao carácter moderno e “eléctrico” do furgão. A Mini com o Mini Cooper SE, a Fiat com o 500e e a própria VW com o New Beetle e o Beetle, exploraram de forma mais eficaz a associação aos seus modelos de outrora.

O ID.Buzz assenta na plataforma MEB, que o grupo Volkswagen utiliza para oss eus eléctricos do segmento C, como o ID.3 e o ID.4. Mas aqui a MEB surge com a sua maior distância entre eixos, disponibilizando 2,988 metros para alojar baterias e acolher os ocupantes. O comprimento de 4,712 m aproxima o ID.Buzz da Multivan, exibindo igualmente a mesma largura (1,985m), apesar do eléctrico ser 4 cm mais baixo (1,937m). Curiosamente, o furgão Multivan reivindica um coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,30, contra 0,285 do ID.Buzz, um ganho reduzido para um veículo a bateria que por isso depende muito mais de um Cx eficiente e não tem necessidade de entradas de ar para refrigerar o motor térmico. Em Setembro surgirá o ID.Buzz em versão normal, de passageiros e de mercadorias, o Cargo, mas ambos verão a oferta reforçada com uma versão mais comprida em 2023 e com maior distância entre eixos, o que facilitará a concepção de uma versão com 7 lugares.

Que motores e baterias vai montar?

Como membro da família MEB, o furgão eléctrico possui igualmente uma estrutura em aço, com o motor principal (e único nas versões de 2 rodas motrizes) localizado no eixo traseiro. A ausência de um motor de combustão à frente, associado a uma igualmente volumosa caixa de velocidades, colocados transversalmente, torna possível virar mais as rodas, o que assegura um diâmetro de viragem de 11,1 metros, similar ao conseguido por um modelo tipo Golf.

O tablier do novo Pão de Forma eléctrico herda soluções dos ID.3 e ID.4 10 fotos

De início, o ID.Buzz estará apenas disponível com um motor eléctrico com 150 kW (204 cv). Mas estão previstas outras versões, mais potentes e mais caras, à semelhança do que já acontece com propostas como o ID.4, que na versão GTX com dois motores atinge 299 cv. Com 204cv, o ID.Buzz está limitado a 145 km/h, uma velocidade bastante à do ID.3 e ID.4 com a mesma potência e bateria, que podem rolar até aos 160 km/h.

Para alimentar o furgão eléctrico da VW está instalada na zona inferior do chassi um acumulador com uma capacidade bruta de 82 kWh, o que disponibiliza ao condutor 77 kWh úteis (em 2023 a gama será reforçada com uma versão com uma bateria de apenas 52 kWh). E, para ajudar a reduzir os períodos de recarga, o furgão EV recarrega a 11 kW em AC, ou a 170 kW em AC (mais do que os restantes VW eléctricos, limitados a 135 kW), o que lhe permite ir de 5% a 80% de carga em apenas 30 minutos.

Para se ter uma ideia do potencial do ID.Buzz enquanto furgão eléctrico – bem como as vantagens de recorrer a uma plataforma específica para EV e não a uma base concebida para veículos de combustão e posteriormente adaptada –, é bom ter presente que a VW anuncia cerca de 500 km de autonomia (valor ainda à espera de homologação) com uma bateria de 82 kWh e um motor de 204 cv. Um dos seus adversários é o Mercedes EQV que, com os mesmos 204 cv, mas uma bateria muito maior (100 kWh), mais pesada e mais cara, anuncia apenas 355 km entre recargas. Ou seja, apesar do EQV ter um acumulador com mais 22% de capacidade, percorre menos 41% de distância entre recargas.

Como é por dentro?

O habitáculo do ID.Buzz é similar em versatilidade e espaço ao que já conhecemos na Multivan a combustão. Independentemente do arranjo cromático que surge nas fotos, com o branco a dominar nas versões de passageiros e o preto no modelo Cargo, o furgão da VW parece grande e versátil, com espaço para cinco adultos e uma bagageira com 1121 litros na versão chassi curto, a única a estar disponível. Com o chassi longo chegará o habitáculo com sete lugares.

A versão ID.Buzz Cargo pode ter à frente dois ou três lugares e lá atrás 3,9 m3 para carga 5 fotos

Fazendo justiça ao seu estatuto de veículo eléctrico, o ID.Buzz recorre a um tablier similar ao que equipa os ID.3 e ID.4, com o pequeno ecrã de 5,3” em frente ao condutor, mas sem o comando da transmissão a ser realizado pelo habitual satélite rotativo. A selecção D, N e R passam agora a ser efectuadas através da alavanca da direita junto ao volante. O ecrã central permite controlar a maioria dos sistemas e funções, com o furgão a bateria a oferecer tudo o que a Volkswagen tem para impressionar os condutores, das soluções destinadas ao conforto e entretenimento, às que visam ajudar quem vai ao volante a conduzir. Apesar das primeiras unidades do ID-Buzz serem todas Pro, o nível de equipamento mais completo (o Pure será menos completo, mas mais acessível), mas ainda não está definido o que incluirá de série.

A VW prevê que, em 2025, o ID.Buzz oferecerá condução autónoma, o que permitirá integrar o modelo na gama da Moia, a empresa do grupo que concentra o car-sharing. A tecnologia que vai suportar este sistema autónomo é norte-americana e foi desenvolvida pela Argo AI. Até lá, os clientes do ID.Buzz podem adquirir o sistema semi-autónomo, que associa o cruise control adaptativo e o lane centering.

A versão Cargo

Além da versão para passageiros, a VW vai igualmente comercializar o ID-Buzz Cargo, com apenas dois ou três lugares à frente e 3,9 metros cúbicos lá atrás, o volume suficiente para alojar duas euro paletes. Na zona de carga há ainda fixações para assegurar que os volumes transportados se mantêm no seu sítio.

Tal como o ID.Buzz de passageiros, o Cargo possui duas portas à frente e outras duas de correr de lado (a segunda é opcional), o que facilita o acesso, especialmente em zonas estreitas. Na traseira dos veículos que vão ser produzidos na fábrica da VW para veículos comerciais em Hannover, surge um portão convencional.

O ID.Buzz Cargo também está disponível com uma versão mais curta e outra mais longa. Esta última apenas estará disponível em 2023 5 fotos

A versão Cargo não é uma novidade no Pão de Forma (que no passado até chegou a propor uma pick-up), uma vez que o modelo também ofereceu essa possibilidade em meados do século passado. As janelas laterais dão lugar a painéis metálicos, com os bancos traseiros a desaparecerem, para criar espaço para a zona de carga. Como é habitual, uma divisória metálica separa agora a zona de carga do dos bancos.

Quando chega o ID.Buzz e por quanto?

Como tem sido habitual no lançamento dos últimos modelos eléctricos, a VW vai iniciar as entregas do ID.Buzz durante o Outono, provavelmente em Outubro, com Portugal a estar incluído neste lote de países. As encomendas deverão abrir uns meses antes, idealmente em Maio, devendo surgir umas unidades com o nível de equipamento First Edition (essencialmente uma versão Pro, mas com mais equipamento) para os que desejarem ser os primeiros a conduzir o Pão de Forma eléctrico.

Depois das primeiras (poucas) unidades First Edition, surgirão os Pro, sempre com tracção traseira e motor de 204 cv, alimentado pela bateria de 82 kWh. A Siva ainda está em negociações com a casa mãe sobre o equipamento incluir de série, bem como os respectivos preços, mas na Alemanha já foi anunciado que o ID.Buzz Pro será proposto por 53.900€. Como estes veículos não têm de suportar impostos adicionais entre nós, como o ISV, corrigindo a diferença no IVA (dos 19% alemães para os 23% portugueses), um valor desta versão do furgão poderá custar cerca de 55.700€ em Portugal. Para as empresas e indivíduos que possam recuperar o IVA, então o ID.Buzz pode obrigar a despender aproximadamente 45 mil euros. Quando estiver disponível a versão Pure, mais barata e com menos equipamento, o valor será ainda mais acessível.

O ID.Buzz Cargo só chegará mais tarde e, com o mesmo motor e bateria, deverá ser proposto na Alemanha por 38.900€, de acordo com as previsões da imprensa germânica. Este valor diz respeito a utilizadores profissionais, logo já sem incluir o IVA.