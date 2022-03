Embaixada da Rússia em Portugal alinhada com Putin: "Exército russo não está a combater contra a Ucrânia"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A embaixada da Rússia em Portugal emitiu esta quarta-feira um comunicado em que demonstra que está alinhada com a versão do Kremlin na guerra na Ucrânia. Nas redes sociais, o órgão diplomático defende que Moscovo “continua a exercer uma operação militar especial com o objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia”. “O exército russo não ocupa o território ucraniano e toma todas as medidas necessárias para preservar vidas e segurança dos civis.”

Destacando que a “Rússia não começa guerras” mas antes que “as acaba”, a embaixada russa fala numa “onda de mentiras e notícias falsas sem precedentes, factos distorcidos e fabricados que visam desacreditar a ação da Rússia”. Existe, de acordo com o órgão diplomático, uma “propaganda ocidental de estilo Goebbles”: “Não se pode confiar”.