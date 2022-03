Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A operação Pandora VI, levada a cabo entre junho e setembro do ano passado pela Europol e a Interpol, levou à apreensão de mais de 9.400 itens históricos.

A operação liderada por Espanha e desenvolvida em 28 países, levou à captura de moedas, pinturas, mobília, instrumentos musicais e várias estatuetas, além da detenção de 52 pessoas ligadas ao tráfico de materiais históricos e culturais.

As apreensões foram anunciadas esta quarta-feira pela Europol, tendo estado envolvidos 170 agentes, que continuam à procura de pessoas envolvidas no tráfico e destruição de património cultural”.

As ações foram levadas a cabo em aeroportos e pontos fronteiriços, assim como em leiloeiras, museus e residências particulares, além da monitorização de vendas realizadas na internet.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em França, segundo a polícia europeia, foram apreendidos 4.231 objetos, que incluem três mil moedas, assim como sinos, anéis e pedaços de olaria, levados de locais arqueológicos com recurso a detetores de metais. Além disso, foram reavidas três estatuetas do povo Tolita-Tumaco, uma civilização que habitou a área do Equador e da Colômbia no primeiro século d.C.

Nos Estados Unidos da América, foram apreendidos 13 artefactos mexicanos, datando alguns deles do período asteca, incluindo uma caveira.

Em Espanha, foram reavidas 91 moedas de ouro do período romano, que se estimou valerem cera de 500.000 euros no mercado negro. Estas moedas tinham sido localizadas pelas autoridades numa leiloeira em Madrid. Nos Países Baixos, foram descobertos dois quadros de Kees Verwej que tinham sido roubados, depois de uma investigação a uma leiloeira online de Amesterdão.

Já na Grécia, foram encontrados uma coluna de mármore do período romano,13 moedas antigas e três vasos de barro do período Helénico (Grécia Antiga). Uma cruz de procissão do século 13 foi devolvido a um museu evangélico na Roménia.

Desde que foi lançada a sua primeira edição, em 2016, a Operação Pandora resultou já na apreensão de 147.050 artefactos históricos e na detenção de 407 pessoas.