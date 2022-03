A exclusão da Rússia do apuramento para o Mundial de râguebi 2023 não vai afastar Portugal da corrida, após terem sido atribuídos esta quinta-feira quatro pontos a todas as seleções que ainda tinham de defrontar os russos.

Na prática, a World Rugby decidiu manter todos os resultados da Rússia nos sete jogos anteriormente disputados e punir os ursos com falta de comparência nos três encontros que lhes restavam, após a suspensão aplicada devido à invasão militar à Ucrânia.

O organismo que tutela o râguebi a nível mundial decidiu ainda que serão atribuídos quatro pontos às seleções que beneficiam da falta de comparência russa, e não cinco pontos, correspondentes a uma vitória com ponto de bónus ofensivo.

A decisão faz do Espanha-Portugal, no domingo, em Madrid, uma autêntica final pelo apuramento direto para França2023, uma vez que as duas seleções ibéricas ficam empatadas no segundo lugar do apuramento, com 25 pontos.

Para se qualificar diretamente, Portugal precisa de vencer em Espanha, no domingo, e esperar que nem a Roménia, no sábado, nem a Espanha, em 20 de março, derrotem a Geórgia nos encontros frente ao líder da qualificação.

A Geórgia segue em primeiro lugar e, após a decisão da World Rugby, divulgada esta quarta-feira em comunicado, já está apurada e precisa apenas de mais um ponto para o fazer em primeiro lugar.

Já a Espanha, qualifica-se automaticamente se vencer Portugal, enquanto a Roménia, que segue, agora, em quarto lugar, precisa de vencer os seus dois jogos, mas também que Portugal vença a Espanha e que os leones percam na última jornada, na Geórgia, ou de empatar na Geórgia e vencer os Países Baixos, desde que Portugal não some ponto de bónus em Madrid.

Relativamente ao Europe Championship 2022, a Federação Portuguesa de Râguebi revelou, em comunicado, que a Rugby Europe “tomou nota das decisões tomadas pelo Rugby World Cup Board e aplicará o mesmo sistema de pontos”.

Os dois primeiros classificados do agregado de resultados do Europe Champonship 2021 e 2022 apuram-se diretamente para o Campeonato do Mundo, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um torneio de repescagem, em novembro, com seleções de outros continentes.