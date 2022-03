O Goldman Sachs anunciou esta quinta-feira que vai encerrar a operação na Rússia, na sequência do conflito na Ucrânia, tornando-se o primeiro grande banco de Wall Street a fazê-lo.

“O Goldman Sachs vai encerrar as suas operações na Rússia, de acordo com os requisitos regulatórios e de licenciamento”, segundo uma declaração do Goldman Sachs, enviada esta quinta-feira aos meios de comunicação.

O banco de investimento norte-americano assinalou estar focado “em apoiar” os “clientes a nível global na gestão ou encerramento de obrigações pré-existentes no mercado e garantir o bem-estar dos nossos associados”, acrescentou.

De acordo com o último relatório anual, a exposição do Goldman Sachs à Rússia no final de 2021 totalizou 650 milhões de dólares (590 milhões de euros), sendo a grande maioria relacionada com as reivindicações de agentes privados e mutuários.

O banco não deu mais detalhes sobre o número de funcionários no país.

O Citigroup, que tinha uma exposição total de 9,8 mil milhões de dólares (cerca de 8,9 mil milhões de euros) à Rússia no final de dezembro, por sua vez indicou na quarta-feira que está “a avaliar as (suas) operações no país”.