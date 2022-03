O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, pediu aos portugueses residentes na Alemanha que “não desistam de Portugal” e votem nas eleições legislativas que vão ser repetidas no círculo da Europa.

Em declarações à Lusa, em Berlim, Cotrim Figueiredo reiterou a importância que a opinião dos emigrantes portugueses tem para os liberais, acrescentando ter ouvido esta quinta-feira diversos pontos de vista em relação ao escrutínio. A todos, o líder da IL lançou um apelo.

“Não desistam de Portugal que nós também não. É quase um pacto entre um partido político que é novo e está a tentar fazer o possível para que Portugal não continue estagnado, e este novo tipo de emigração, que, desde há uns anos para cá, tem um nível de qualificações que Portugal necessita”, salientou.

Cotrim Figueiredo, que esteve na quarta-feira em Bruxelas e esta quinta-feira em Berlim, sublinhou que a visita “correspondeu às expectativas”, depois de ter almoçado com o embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, de ter visitado o memorial do Muro de Berlim e de ter conversado com alguns elementos da comunidade portuguesa a viver na capital alemã.

De fora da agenda ficou a visita e reunião com o FDP, partido liberal alemão, inicialmente previstas. O líder liberal foi, para já, o único a incluir ações de campanha na Alemanha. Ainda assim, assume que isso não lhe valerá votos extra.

“Não tenho ilusões sobre a aritmética eleitoral deste círculo eleitoral da Europa, e as nossas possibilidades de eleger”, reiterou, acrescentando ter ouvido indignação, mas também comprometimento com o ato eleitoral.

O presidente da IL terminou o dia com uma visita à estação central de Berlim, onde chegam, cada dia, milhares de refugiados provenientes da Ucrânia.

Vou recomendar que municípios portugueses, que já se disponibilizaram para receber refugiados ucranianos, se articulem com outros municípios, como o de Berlim, que têm um afluxo muito grande”, apontou.

“Muitos deles não ficam em Berlim, são reencaminhados, e muitos não têm familiares ou contactos noutros sítios. Portanto, os vários municípios dos vários países devem estar articulados para que a oferta de alojamento, ou até de emprego, possa estar disponível a qualquer refugiado, seja qual for o ponto de entrada”, salientou Cotrim Figueiredo.

O presidente da IL reconhece que Portugal tem feito muito para ajudar, mas este é “apenas o princípio do problema”, e por isso o país “deve fazer mais”.

O mapa calendário referente à repetição do ato eleitoral no círculo da Europa não refere novo período de campanha eleitoral, mas os partidos com representação parlamentar estão a organizar iniciativas de apelo ao voto.

Mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram anulados, após protestos do PSD por várias mesas terem validado votos que não vinham acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei.

Esta situação levou alguns partidos a recorrerem ao Tribunal Constitucional, que declarou a nulidade das eleições legislativas nestas assembleias e determinou a sua repetição, que terá lugar no sábado e domingo e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.