A lancha de patrulhamento costeiro da GNR Bojador vai iniciar em 23 de março a primeira missão no estrangeiro ao integrar uma operação da agência europeia de controlo de fronteiras Frontex em Itália, indicou esta quinta-feira a corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, a lancha Bojador vai integrar a operação conjunta “THEMIS 2022” entre 23 de março e 13 de julho, no âmbito da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (Frontex), de coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, com o objetivo de controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça.

A GNR avança que vão ser destacados para esta operação na zona da Sardenha, em Itália, 21 militares da GNR que constituem a tripulação da Bojador.

Trata-se da primeira missão internacional da Bojador, a maior embarcação da GNR, que foi adquirida no ano passado por 8,5 milhões de euros.

Em comunicado, a GNR explica que a tripulação está desde 28 de fevereiro “em aprontamento, sendo ministradas, entre outras, formação no âmbito da caracterização e a segurança da área de missão, busca e salvamento marítimo, direitos humanos, defesa pessoal policial e primeiros socorros”.

Entre 2007 e 2021, a GNR mobilizou mais de mil militares em diversas operações da Frontex, que visam “prevenir, detetar e reprimir casos de imigração irregular, tráfico de seres humanos e outros crimes fronteiriços”, contribuindo estas missões “fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas”.

No âmbito da vigilância marítima e salvaguarda da vida humana, a GNR empenhou mais de 400 militares a bordo de embarcações de diferentes tipologias desde 2007, maioritariamente em Espanha e na Grécia.

Para este ano, a Guarda Nacional Republicana prevê a mobilização de embarcações da Unidade de Controlo Costeira em duas operações conjuntas.

A GNR sublinha ainda que a operação em que vai estar envolvida a lancha de patrulhamento costeiro Bojador tem como missão atuar no âmbito da vigilância fronteiriça, controlar os fluxos de imigração irregular, combater a criminalidade transfronteiriça e reforçar a cooperação europeia ao nível da Guarda Costeira e da aplicação da lei.

Esta missão pretende “prevenir, detetar e fazer cessar ilícitos relacionados com tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, pesca ilegal, falsificação de documentos, identificação e registo de pessoas, identificação de facilitadores, recolha de informações sobre redes criminosas, busca e salvamento, combate à poluição marítima, contribuindo também para a salvaguarda de vidas humanas no mar”, de acordo com a corporação.