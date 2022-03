Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Coreia do Norte usou o exemplo da Ucrânia, país sem armas nucleares, para justificar o seu armamento nuclear, defendendo-o como um requisito necessário para evitar uma invasão.

Ao Daily NK, jornal com sede na Coreia do Sul que utiliza fontes dentro da Coreia do Norte para reportar notícias sobre o regime, uma fonte dos quadros de oficiais afirmou na quinta-feira que a guerra nunca teria acontecido se a Ucrânia tivesse armas nucleares. A mesma fonte considerou que a crise na Ucrânia é um exemplo de como o armamento nuclear pode dissuadir uma invasão por outro país.

Outra fonte, também dos quadros de chefia da Coreia do Norte explicou, escreve o mesmo jornal, que “apenas armamento nuclear previne invasões estrangeiras, e que, em ultima análise, proteger o regime da Coreia do Norte dependia não de ajudas económicas, mas com o fortalecimento da defesa nacional independente do país“.

Uma das mesmas fontes esclareceu ainda ao Daily NK que as autoridades norte-coreanas tinham considerado a “hegemonia norte-americana” como o principal gatilho para a crise da Ucrânia. A mesma fonte disse ainda acreditar que as diretrizes políticas em relação à Ucrânia — e a sua culpa na “hegemonia dos EUA” — seriam em breve difundidas entre os elementos do partido, assim como no ministério da Segurança do Estado e no ministério da Segurança Social.

A causa da crise da Ucrânia foi criada na sua totalidade pela política hegemónica dos Estados Unidos da América e do Ocidente, que se impõem através da arrogância e abuso de poder contra outros países”, afirmou no dia 28 de fevereiro o ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No dia 2 de março, o regime asiático votou contra a resolução da Organização das Nações Unidas que exigia a retirada da Rússia da Ucrânia.

Em 1991, após a queda da União Soviética, a Ucrânia ficou com armas nucleares soviéticas no seu território. A permanência das armas no país foi de curta duração, já que em 1994, devolveu os mísseis à Rússia e assinou o Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear.