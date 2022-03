O Presidente da Finlânida, Sauli Niinisto, vai falar telefonicamente na sexta-feira com Vladimir Putin, para abordar o conflito na Ucrânia, depois de pedidos de Emmanuel Macron e Olaf Scholz para que se mantenha o contacto com o Presidente russo.

“Apesar de tudo, ainda é importante tentar manter contacto com a Rússia“, afirmou Niinisto, em conferência de imprensa.

A mensagem que recebeu do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do chanceler alemão, Olaf Scholz, que têm ambos tentado repetidamente interceder junto do líder russo desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, era de que se deve “manter o maior contacto possível com Putin”.

O Presidente finlandês tem mantido há muito tempo um diálogo regular com Putin.

Ao mesmo tempo que advertiu contra uma escalada do conflito, reiterou que a Finlândia, como um país neutro vizinho da Rússia, deveria decidir “sem hesitação, mas com discernimento”, sobre a sua adesão à NATO.

A ofensiva do Exército russo contra a Ucrânia reacendeu o debate no país nórdico sobre a adesão à Aliança Atlântica.

Niinisto disse que a questão é um assunto do Parlamento e que “o tempo para conclusões” chegaria depois de os deputados receberem um relatório aguardado sobre os riscos e benefícios da adesão à NATO.

A Finlândia é o segundo país europeu, depois da Ucrânia, com mais quilómetros de fronteira com a Rússia, pelo que o seu ingresso na NATO colocaria a Aliança às portas da Rússia.