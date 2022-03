O Presidente timorense promulgou a renovação por mais 120 dias de um conjunto de “medidas excecionais e temporárias” de vigilância sanitária e de resposta à pandemia da Covid-19, disse à Lusa fonte da Presidência.

O decreto-lei do Governo alarga assim as medidas que estavam em vigor desde novembro e que permitiram, desde essa altura, levantar o estado de emergência aplicado em Timor-Leste praticamente desde o início da pandemia.

Essas alterações à lei do sistema de saúde incluem medidas “excecionais e temporárias” que servem como alternativa legislativa ao complexo processo de sucessivos estados de emergência.

Tendo em conta a atual pandemia, o diploma definiu medidas excecionais e temporárias, com um prazo limite de 120 dias a contar da promulgação e possibilidade de renovação.

Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, e até novembro de 2021, à exceção de um mês em meados do ano passado, Timor-Leste esteve em estado de emergência.

O diploma permite que as autoridades possam “sujeitar qualquer pessoa à realização de exames médicos, recolha de amostras biológicas e correspondentes testes laboratoriais, rastreio de contactos e vigilância e monitorização”.

A vigilância sanitária engloba aspetos como vacinação, controlo de bens e serviços e controlo sanitário de locais, entre outras.

No caso concreto da Covid-19, permite impor grande partes das medidas que foram utilizadas ao longo da pandemia, incluindo distanciamento social, isolamento de pessoas infetadas, requisição de serviços, estabelecimentos ou equipamentos e limitações nas fronteiras.

Quarentenas e condicionalismos no acesso a locais estão entre outras medidas, sendo que fica definido ainda o “crime de desobediência” pela violação das medidas estabelecidas.

Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou 22.777 casos e 129 óbitos, tendo atualmente 108 casos ativos, a maioria em Díli.

No que toca à vacinação, a primeira dose chegou a 84,9% da população adulta do país, com 72,1% com pelo menos duas doses.

A Covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.