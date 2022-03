Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo esteve esta quinta-feira reunido com o seu governo, por vídeoconferência, mas as mensagens deixadas neste encontro, transmitido na televisão russa, pareceram ser dirigidas também a um público além-fronteiras.

Vladimir Putin começou por admitir que as sanções ocidentais, que considera “ilegítimas”, “criaram alguns problemas e dificuldades” à Rússia, mas garantiu que são questões que vão ser “resolvidas”, e que, a longo prazo, o país, que é hoje o maior alvo mundial de sanções, vai conquistar “uma soberania e independência maiores”.

O chefe de Estado russo admitiu que há mais procura por certos bens no país, que podem ser difíceis de encontrar, mas disse estar confiante que “as pessoas vão perceber que não há nada que não possamos resolver”. Como meio de resposta às sanções, o ministério das Finanças anunciou também que tomou medidas para limitar a saída de capitais, e disse que vai trabalhar com o banco central russo para garantir a estabilidade do sistema financeiro.

Apontando o dedo ao Ocidente, Putin criticou que os líderes internacionais “peçam aos seus cidadãos que apertem o cinto e vistam roupas mais quentes”, culpando as sanções pelo aumento dos preços dos combustíveis, quando a Rússia mantém as suas obrigações energéticas e continua a exportar petróleo.

Posto isto deixou, um alerta: se a pressão económica continuar, os preços da alimentação vão subir em todo o mundo, já que o mercados dos fertilizantes está “cada vez pior”. Depois de o ministro da Indústria, Denis Manturov, ter anunciado a suspensão temporária das exportações de fertilizantes, Putin sublinhou que a situação se pode agravar ainda mais.

“A Rússia e a Bielorrússia são dos maiores fornecedores de fertilizantes minerais. Se eles continuarem a criar problemas ao financiamento e logística na entrega dos nossos bens, os preços vão aumentar e isto vai afetar o produto final, os produtos alimentares”, disse o Presidente russo.

São consequências negativas que Moscovo diz só se irem sentir fora da Rússia. Nesta reunião com Putin, o ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, afirmou que a segurança alimentar do país está garantida.

A possibilidade da suspensão da exportação de fertilizantes tinha sido avançada na semana passada, com Putin a garantir que a Rússia tem “acordos” nessa área, mas com países amigos.

Na lista de retaliações contra as sanções do Ocidente, Vladimir Putin afirmou também que o seu governo pode apoderar-se dos bens de empresas estrangeiras que abandonem o país. De acordo com a BBC, Putin explicou que a Rússia pode “introduzir uma gestão externa” nesses negócios, encerrando as suas instalações de produção, e depois “entregar estas empresas a quem esteja disposto a trabalhar”. O chefe de Estado não explicou como é que tal seria feito, mas deixou a garantia: “Vamos encontrar uma forma legal de fazer isto”.