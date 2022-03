Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O sindicato dos jornalistas “estranha” e considera “perturbadora” a notícia de um processo de despedimento coletivo de quatro jornalistas no semanário Novo, fundado no ano passado. E tece duras críticas à administração por uma gestão que, considera, “se não foi danosa, foi pelo menos desastrosa”.

De acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira pelo sindicato, a empresa Lapa News SA, que é proprietária do jornal, terá começado por tentar extinguir os postos de trabalho, “mas a intenção foi travada pela Autoridade para as Condições do Trabalho”.

Questionada pelo Observador, a administração do jornal não negou o processo, a que chama “reestruturação interna normal”. “O NOVO é uma start-up, e como é normal numa empresa a dar os primeiros passos, estamos em adaptação permanente do produto e da realidade de recursos humanos, sempre com o máximo de respeito pelos jornalistas, mas sobretudo para assegurar a viabilidade do projeto como um todo, ao futuro que aí vem”, lê-se na resposta escrita enviada pela administração.

Agora, a empresa estará a avançar com um despedimento coletivo que abrange quatro pessoas, “todas elas jornalistas”, mas ainda assim o sindicato “estranha”. Para essa “estranheza” dá vários motivos: por um lado, porque “as dificuldades financeiras de um órgão de comunicação social não se resolvem com o despedimento de quatro pessoas”.

Por outro, recorda, quando o Novo surgiu, “anunciou ao país que teria financiamento para pelo menos três anos, sem sobressaltos e com máxima estabilidade para os e as jornalistas”.

Por isso mesmo, o sindicato conclui que a medida não é compreensível e é perturbadora — “tanto mais que o semanário em causa até procedeu a algumas contratações nos últimos tempos”.

As críticas são dirigidas diretamente à administração, com o sindicato a apontar o facto de não haver “uma única pessoa da administração identificada (e responsabilizada)”, uma vez que, dadas as dificuldades financeiras reportadas pelo Novo, argumenta, percebe-se agora que a gestão da empresa “se não foi danosa”, foi no mínimo “desastrosa”.

Como remate, o sindicato deixa a sua “solidariedade” aos jornalistas. Com um aviso final para o “fenómeno” das empresas que “à primeira dificuldade entendem que, para resolver ou contornar a crise, devem dispensar os/as profissionais que são a sustentação de qualquer meio de comunicação social”.

Embora a história do Novo seja ainda curta, uma vez que só foi lançado há um ano, a sua gestão já sofreu várias reviravoltas. No início, o jornal foi anunciado como Sol, depois como Novo Sol e finalmente acabou por adotar o nome de Novo Semanário. Comprado em 2020 por Rui Teixeira Santos e João Botelho, teve várias alterações na estrutura acionista logo nos primeiros meses. Mais recentemente, apareceram nas redes sociais denúncias de falta de pagamento a colaboradores.