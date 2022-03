Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo ucraniano está a preparar uma medida para transferir os seus dados e servidores para outro país devido à invasão russa. Como conta a Reuters, esta será uma medida de prevenção caso a Rússia esteja perto de conseguir apreender documentação governamental sensível.

Victor Zhora, chefe adjunto do Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção de Informações da Ucrânia, disse a este órgão de comunicação social que, para já, este é apenas de um plano de contingência. Porém, um responsável de cibersegurança disse à Reuters que o plano já estará em marcha.

Segundo Zhora, o destino dos danos pode ser “qualquer país europeu”. É “preferencial”, afirmou. Mesmo assim, o responsável deu poucos detalhes sobre como tal transferência de dados pode acontecer, adiantando apenas que pode incluir o transporte físico de servidores e dispositivos de armazenamento ou até a migração digital de dados entre servidores.

O que pode impedir o plano de avançar é a legislação ucraniana. À semelhança do que acontece nos estados da União Europeia e noutros países, há leis que impedem que dados pessoais no país possam ser transferidos para o estrangeiro. No entanto, a possibilidade de os russos terem acesso a base de dados sensíveis poderá levar a uma alteração legislativa de último recursos, dizem responsáveis ucranianos.

Durante a II Guerra Mundial, a Noruega enviou vários documentos dos arquivos do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Reino Unido após a invasão alemã, relembra o mesmo órgão de comunicação social.