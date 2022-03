A Câmara de Figueiró dos Vinhos, no norte do distrito de Leiria, vai prolongar as medidas de apoio à atividade económica criadas no âmbito da pandemia de Covid-19.

“O conjunto de medidas municipais de apoio à atividade económica no concelho, disponibilizadas em 2020/2021 para fazer face às consequências da pandemia de Covid-19, serão prolongadas até 2022“, refere o município numa nota de imprensa.

A iniciativa “surge numa lógica de prevenção face ao cenário pandémico atual, que se traduz ainda de muita incerteza e instabilidade, e que torna necessário a tomada de medidas antecipadas de apoio a empresas locais que, por via das circunstâncias, se veem privadas do seu normal funcionamento e prejudicadas na sua atividade económica e turística”.

A autarquia explica que “as medidas consistem na redução de 50% do valor das rendas de concessão, bem como de todos os espaços de venda do mercado até 30 de junho de 2022”, com retroatividade a 1 de janeiro. Acresce a “isenção total, durante o ano de 2022, das taxas de publicidade e ocupação de espaço público com equipamento e mobiliário urbano de todos os estabelecimentos comerciais”.

À agência Lusa, o presidente do Município de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, disse esta sexta-feira que, embora “a pandemia esteja em fase de desaceleração, a crise persiste”. “A seu tempo vamos analisando as medidas e eventualmente prolongar”, adiantou.

Segundo Jorge Abreu, a Câmara deixou de arrecadar com estas medidas cerca de 26.700 euros.

“Isto pode parecer pouco, mas para quem beneficia é importante, é uma ajuda considerável para minimizar a falta de rendimento originada pela pandemia“, salientou, considerando que é, também, “uma forma de motivar os empresários”.