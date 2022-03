Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram das suas casas na Ucrânia, das quais 2,5 milhões procuraram refúgio fora do país, desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, informou esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU).

“O número de refugiados da Ucrânia — tragicamente — chegou hoje aos 2,5 milhões”, afirmou o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.

We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.

Millions forced to leave their homes by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022