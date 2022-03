Como saber o que vestir? Chuva forte, frio e neve no fim de semana. Uma tempestade segunda e terça. E 20ºC a partir de quarta

Um pacote que se agrava no início da semana, devido a uma tempestade que parece estar a formar-se no sudoeste da Península Ibérica e lá ficará estacionada nesses dias, afetando sobretudo o sul e centro do país segunda e terça-feira. Deverá chover intensamente, com condições para a ocorrência de trovoadas fortes.

A partir de quarta-feira, a tempestade deverá mover-se para este, pelo Mediterrâneo, dissipando-se. E aí volta o tempo de primavera. As temperaturas máximas voltam a subir e teremos novamente dias acima de 20ºC (curiosamente, os dias mais quentes vão sentir-se a Norte, com Braga e Bragança a chegarem a 21 e 22ºC), mas mantêm-se alguns aguaceiros. As previsões são, aliás, de que março se mantenha chuvoso.

???? #tempo: Agravamento do tempo em Portugal continental entre 11 e 14 de março. Períodos de chuva/aguaceiros por vezes persistentes e intensos. Queda de neve acima dos 1200m. Vento por vezes forte com rajadas até 80 km/h. Ondas até 4-6m. Mais infos????https://t.co/qWdMdYRdLV pic.twitter.com/GGWiWSktZY — IPMA (@ipma_pt) March 10, 2022

???? #tempo: próxima semana em Portugal continental com tempo mais chuvoso a sul e mais quente a norte do que o normal. Dias 14 e 15 com precipitação por vezes intensa. T.Max. entre 12 e 24°C e T.Min. entre 2 e 10°C. Mais infos???? https://t.co/wVVLfJFdIl pic.twitter.com/Odla7jtTua — IPMA (@ipma_pt) March 11, 2022

Ora veja o que espera em varias cidades do continente para os próximos dias: