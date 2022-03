Uma “missão de sorrisos e esperança” parte esta noite da Maia para a Polónia para trazer 52 refugiados ucranianos para Portugal, uma iniciativa que envolveu autarquia, empresas, sociedade civil e entidades oficiais, e foi “preparada em tempo recorde”.

Segundo fonte oficial da Câmara Municipal da Maia, no distrito do Porto, a missão “Sorrisos de Esperança” vai levar até à fronteira da Polónia com a Ucrânia dois camiões TIR com roupas, bens de primeira necessidade, alimentos com validades duradouras, medicamentos, materiais de primeiros socorros, uma equipa médica (dois enfermeiros e um médico ucraniano que vive na Maia), uma tradutora e o vereador da Proteção Civil, acompanhado de alguns operacionais.

A comitiva integra também um autocarro de passageiros que irá trazer 52 refugiados, mulheres e crianças, para a Maia, onde têm familiares residentes no concelho à sua espera.

“O propósito da iniciativa é, na sua essência, levar ajuda humanitária às populações que estão agora a ser terrivelmente afetadas por uma guerra dilaceradora e no regresso trazer refugiados, preferencialmente com família na Maia, por forma a facilitar o seu acolhimento e uma integração tão rápida quanto possível”, explicou a fonte.

A missão, explicou, vai ser liderada pela Proteção Civil da Maia, sendo que ainda na Polónia “será feita uma avaliação das condições de saúde das pessoas“, antes de se iniciar a viagem para Portugal dos 52 refugiados abrangidos.

À chegada, aquelas pessoas “vão pernoitar num hotel para recuperar forças e energias da viagem e, no dia seguinte, uma equipa da câmara, com o apoio da SOCIALIS e a presença do Alto Comissariado para as Migrações e do SEF, dará início ao processo de regularização das pessoas”.

A mesma fonte explicou que estes refugiados têm todos família no concelho e que, na sua maioria, vão ficar com esses familiares, mas “para aqueles cujas famílias não têm condições para os acolher estão preparadas soluções temporárias de alojamento a cargo da Fundação ALLAMANO, com o apoio do Rotary Club da Maia“.

A operação, “preparada em tempo recorde”, foi desenhada “sempre em perfeita cooperação” institucional e articulação com o Consulado da Ucrânia, com a ministra de Estado e da Presidência, com o Alto Comissariado para as Migrações, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e com as comunidades russa e ucraniana da Maia.

A “Sorrisos de Esperança” é uma iniciativa da autarquia da Maia que “teve no imediato” apoio de instituições, empresas e voluntários”, que “sem demora se disponibilizaram para participar e integrar a missão”, tendo envolvido as juntas de freguesia, a comunidade escolar pública e privada, a SOCIALIS e a Fundação ALLAMANO.

O setor empresarial maiato, salientou a fonte, “teve também um papel fundamental na recolha dos bens, no armazenamento, assegurou os dois camiões TIR, autocarros e toda a logística de apoio à missão”.