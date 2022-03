Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aleksander Čeferin não é um estranho à guerra. Já depois de ter cumprido o serviço militar pelo Exército da República Socialista da Jugoslávia, o agora presidente da UEFA participou naquela que ficou conhecida como a Guerra dos Dez Dias e que levou à independência da Eslovénia. Mais de 30 anos depois, um novo conflito militar deixou-o com a responsabilidade de tomar decisões que alteraram o panorama do futebol europeu.

Na semana passada, num comunicado conjunto com a FIFA, a UEFA anunciou a suspensão imediata e sem termo das seleções e dos clubes russos. Uma decisão que Aleksander Čeferin considera necessária — sem deixar de sublinhar que os atletas são os principais prejudicados. “As sanções eram necessárias. Não foi uma questão política, isto é uma crise humanitária. O meu coração chora por castigarmos os atletas. Não é a guerra deles, eles não decidiram isto, não o querem. Mas temos de mostrar união em busca da paz. Impusemos as sanções desportivas e dedicámos mais de um milhão de euros às crianças e aos refugiados ucranianos”, explicou o presidente da UEFA ao Corriere della Sera, numa entrevista onde também sublinhou as semelhanças entre a atual guerra na Ucrânia e a guerra em que participou no início dos anos 90.

“Existem muitas semelhanças, é uma guerra entre irmãos. E os mais desfavorecidos é que sofrem, não são os políticos. Na Jugoslávia ninguém fez nada, foi terrível. Felizmente para nós, eslovenos, só durou 10 dias. Nem sequer tive de disparar um tiro. Tinha 23 anos, estava no jardim com a minha família e apareceu um homem que disse: ‘A guerra começou. Aleksander, tu vens comigo’. Eu fui, alistei-me e servi como soldado”, recordou.

Para além das sanções desportivas às seleções e aos clubes russos, a UEFA também anunciou o fim das ligações à Gazprom, a exportadora de gás que era uma das principais patrocinadoras da Liga dos Campeões. “Foi a coisa certa a fazer. Financeiramente, teve um impacto muito grande. É um golpe na nossa carteira… Mas estão a morrer pessoas. Falo todos os dias com o Andriy Pavelko [presidente da Federação ucraniana]. E avisei o presidente da Federação russa antes de decidir. Não sou um cobarde, não faço as coisas em segredo”, justificou Aleksander Čeferin, abordando depois o facto de, mesmo antes da invasão, a UEFA já ter conhecimento da origem do dinheiro que a Gazprom injetava no organismo.

“Se colocarmos as coisas assim, é um assunto populista. É fácil gritar, para os políticos. Quem é a UEFA para julgar os sistemas governativos dos países? Será que todas as grandes empresas do Ocidente respeitam os direitos humanos? Os políticos pediram-nos que rescindíssemos com a Gazprom ainda antes de decidirem as sanções à Rússia. E a Europa continua a comprar gás”, disse o presidente da UEFA, terminando com a ideia de que o organismo que regula o futebol europeu não está refém das pressões políticas. “Não somos influenciados por políticos. Mas a política faz parte da vida e sabemos que também a podemos influenciar, porque temos o apoio de muitos políticos. Sei que posso persuadir alguns governos a investir em infraestruturas. Alguns chefes de Estado interessam-se por futebol, outros nem tanto. O Macron e o Erdogan são fãs, a Merkel também”, acrescentou.