As sanções impostas à Rússia devido à invasão a território ucraniano levaram Portugal a rever as Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI), conhecidas como vistos gold, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já travou um pedido de uma mulher russa que tentava obter a autorização de residência para a família.

De acordo com o semanário Expresso, trata-se de uma oligarca russa cujo nome foi colocado na lista negra devido às sanções internacionais e, de acordo com o gabinete do Ministério da Administração Interna, o pedido mantém-se “ainda sem decisão” e houve uma suspensão preventiva de “todos os processos pendentes em que os requerentes são cidadãos russos”.

Além dos pedidos que estavam em lista de espera, o SEF analisou ainda os “vistos gold” dos 431 cidadãos russos (21 com residência permanente) que beneficiaram do regime em território nacional e, até então, nenhum foi alvo de alterações.

No entanto, o número de russos nesta situação deverá ser superior tendo em conta o esquema utilizado por oligarcas que ‘compram’ nacionalidade em locais de fácil acesso e usam esse passaporte para entrar em programas como os “vistos gold”. O Expresso dá o exemplo de São Cristovão e Neves, ou Saint Kitts, um país das Caraíbas que atrai quem pretende uma nacionalidade mais discreta do que a russa.

Com apenas 150 mil dólares de investimento é possível que uma família inteira consiga a nacionalidade daquele país, que dá acesso a um passaporte valioso que permite a entrada com isenção de visto em 157 países, entre eles aos do espaço Schengen e Reino Unido.

Só em Portugal foram aprovados 35 “vistos gold” a cidadãos com nacionalidade de Saint Kitts desde 2012, o que pode esconder a verdadeira identidade dos requerentes de visto gold. Uma fonte que teve acesso a vários pedidos confirmou ao Expresso que, devido a estas situações, dezenas de russos “não aparecem nos números oficiais porque fizeram o processo com o passaporte que lhes é mais conveniente, mais discreto, que levanta menos alertas”.