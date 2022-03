O médio Pedrinho, do Gil Vicente, foi eleito o melhor futebolista em fevereiro, por escolha dos treinadores, informou hoje a Liga Portuguesa de futebol Profissional (LPFP).

Pedrinho, de 29 anos, jogador indiscutível nos gilistas, com 24 jogos disputados a titular no campeonato, “contabilizou 23,08% dos votos dos treinadores principais da competição”, segundo informou a LPFP.

Atrás do médio, que este mês fez três assistências para golo, de um total de nove que leva no campeonato, ficaram Ricardo Horta, do Sporting de Braga, com 15,38%, e Vítor Ferreira, do FC Porto, com 11,54% dos votos.

Nos últimos dias a Liga já tinha anunciado Pedrinho como melhor médio, Ricardo Soares (Gil Vicente) melhor treinador, Ricardo Horta melhor golo e melhor avançado, Matheus Reis (Sporting) melhor defesa, e Diogo Costa (FC Porto) melhor guarda-redes.

Na Segunda Liga, as distinções couberam a Ricardo Batista (Casa Pia), de melhor guarda-redes, Vasco Fernandes (Casa Pia), melhor defesa, João Teixeira (Desportivo de Chaves), melhor médio, João Carlos (Académica), melhor avançado e jogador, Traquina (Académica) com o melhor golo, e Filipe Martins (Casa Pia), como melhor treinador.