Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou na quinta-feira que o boletim da Covid-19 passava de diário a semanal, sendo divulgados, a partir de agora, à sexta-feira. O primeiro documento semanal indica que Portugal, desde 1 a 7 de março, registou 79.278 casos de Covid-19 e 160 mortes relacionadas com a doença. O índice de transmissibilidade — R(t) — está nos 0,99, muito perto do limite (1).

Nos últimos sete dias, a mortalidade diminuiu 16%, reportando-se menos 36 óbitos por um milhão de habitantes em comparação com a semana de 22 a 28 de fevereiro. Em sentido inverso, e tendo em conta o mesmo período, a incidência subiu 18%: regista-se agora 770 infeções por um milhão de habitantes.

Os internamentos desceram. Nas enfermarias, tiveram alta 133 pessoas, enquanto em unidades de cuidados intensivos (UCI) 18. Na totalidade, há 1.225 pessoas nas enfermaria e 78 em UCI.

Nas últimas 24 horas, contabilizaram-se 11.983 casos. Face aos últimos sete dias, a distribuição dos casos e mortes da semana de 1 a 7 de março por regiões apresenta-se da seguinte maneira:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lisboa e Vale do Tejo registou mais 7.866 casos de Covid-19, mas menos oito óbitos semanais.

O Centro reportou mais 2.166 infeções semanais e mais três mortes semanais.

O Alentejo contabilizou mais 1.448 contágios semanais, mas menos seis mortes semanais.

A Madeira reportou mais 1.164 casos semanais e mais uma morte semanal.

O Algarve registou mais 952 infeções semanais, mas menos sete mortes semanais.

Os Açores contabilizou menos 632 contágios semanais, mas mais duas mortes semanais.

O Norte reportou menos 1.001 casos semanais e menos 21 óbitos semanais.

No que concerne às faixas etárias, foi a dos 10 aos 19 anos que registou um maior aumento semanal de casos (6.356), enquanto a dos 80 ou mais anos reportou a maior descida (menos 217). Nas mortes, houve menos 33 na faixa etária dos 80 ou mais anos.

No boletim semanal da DGS, também vem agora incluído o relatório da vacinação. De acordo com o documento, um total de 60% da população com mais de 18 anos já tomou a dose de reforço. Relativamente à vacinação primária, 91% da população já completou o esquema vacinal.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta que os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças. Quanto à atribuição das causas de morte, pode ler aqui mais detalhes sobre a harmonização de critérios.