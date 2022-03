Dois mortos e 32 feridos ligeiros perfazem o balanço dos 60 acidentes de viação registados esta semana nas estradas da Madeira pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foi anunciado esta sexta-feira pelo comando regional.

Na informação sobre a sinistralidade rodoviária, a PSP adianta que os acidentes de que resultaram as duas vítimas mortais aconteceram nos concelhos do Funchal (onde foi registado um ferido grave que acabou por morrer) e da Ribeira Brava, com o óbito a ocorrer no local.

O Funchal foi o concelho onde aconteceram mais acidentes, num total de 23, que provocaram o maior número de feridos (11), seguindo-se os de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, com sete ocorrências cada.

Quanto às tipologias dos acidentes, a PSP indica que 32 foram colisões, 22 despistes e quatro atropelamentos, enquanto outros dois estão incluídos em classificação diversa, não especificada.

Nas várias operações de fiscalização rodoviária, a PSP efetuou 32 detenções por condução sob o efeito do álcool, das quais 19 foram no concelho do Funchal.

Foram ainda detidas outras sete pessoas por condução sem habilitação legal, em diferentes concelhos, e uma por condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal, no Funchal.

A PSP menciona também que deteve outros três condutores por desobediência (um por recusa em efetuar o teste de alcoolemia em Santa Cruz e dois em Câmara de Lobos por condução com o título de condução apreendido).

Um taxista foi ainda detido pela prática do crime de especulação, ao não acionar o taxímetro e cobrar mais do que devido numa deslocação de turistas.