Em março de 2019, o Benfica disputou os oitavos de final da Liga Europa com o Dínamo Zagreb. Os encarnados, na altura orientados por Bruno Lage, começaram por perder na Croácia mas deram a volta à eliminatória na Luz, seguindo em frente numa competição onde só seriam eliminados na ronda seguinte pelo Eintracht Frankfurt. Nos dois jogos, porém, saltou à vista a qualidade do jovem médio espanhol que alinhava nos croatas: Dani Olmo.

Na altura, Olmo era a estrela do Dínamo Zagreb e até falava em adquirir a cidadania croata para representar a seleção de Modric, Rakitic e companhia. Três anos depois, já é internacional espanhol e esteve no Euro 2020 às ordens de Luis Enrique. Em 2020, depois de seis épocas na Croácia, o médio mudou-se para a Bundesliga e para o RB Leipzig, onde foi constantemente um elemento importante de uma equipa de Julian Nagelsmann que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões há duas temporadas. Este ano, porém, o panorama alterou-se.

Dani Olmo lesionou-se em novembro, foi tendo problemas musculares consecutivos e testou positivo à Covid-19 pelo meio. Resultado? Ainda não cumpriu 90 minutos esta época e leva apenas 17 jogos e três golos numa altura em que já estamos bem dentro da segunda metade da temporada. Nas últimas semanas, o médio espanhol tem vindo a recuperar ritmo e tempo de competição, voltando a ser uma opção válida para o treinador Domenico Tedesco, e em entrevista ao Sportbild deixou algumas pistas sobre o trabalho que tem feito para regressar aos seus melhores dias.

“Neste tempo que passou aumentou o meu pessoal de apoio em Espanha e agora tenho cinco boas pessoas à minha volta que me ajudam em muitas coisas — fitness, psicologia ou nutrição. Por exemplo, às vezes sentia-me mal depois de comer carne. Por isso, deixei de comer”, explicou Olmo, garantindo que já se sente preparado para disputar um jogo completo. “Ainda não joguei 90 minutos esta temporada mas estou pronto para isso e o treinador também sabe. Claro que o entendo, assim como aos médicos, querem proteger-me. Ninguém quer correr o risco de sofrer outro revés”, atirou o internacional espanhol.

Para além de garantir que não consegue escolher o melhor jogador do mundo na sua posição — mencionando Messi, Neymar, Modric e Müller –, Dani Olmo abordou ainda a possibilidade de seguir para o Barcelona num futuro próximo. O médio de 23 anos fez praticamente toda a formação nos catalães, de onde saiu em 2014 e ainda adolescente, e é constantemente associado a um regresso a Camp Nou, onde já foi muito elogiado por Xavi. “Não estou com pressa. Estou muito feliz aqui e ainda tenho contrato até 2024. Não vejo motivos para sair no verão e mudar de clube… Acabei de perceber o quão rápido pode ser. Tive seis meses difíceis e estou feliz por poder voltar a jogar. Concentro-me apenas nos jogos e nada mais”, garantiu.