Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ser um “Estado terrorista”, que leva a cabo ações militares por “terroristas experientes”. Num discurso ao país esta quinta-feira à noite, o Presidente ucraniano informou que cerca de 100 mil pessoas foram retiradas através dos corredores humanitários, mas denunciou que os de Mariupol e o de Volnovakha continuam “completamente bloqueados”.

“Mesmo tendo feito tudo para organizar um corredor humanitário, as tropas russas não pararam de disparar. Apesar disso, decidi enviar camiões para Mariupol com comida, água e medicamentos”, disse o Presidente da Ucrânia, agradecendo aos camionistas que descreveu como “pessoas corajosas que estiveram prontas para cumprir a sua missão”.

Para Volodymyr Zelensky, as ações das tropas russas, no corredor de Mariupol, foi de um “terror flagrante” perpetrado por “terroristas experientes”. “Estamos a lidar com um Estado terrorista”, acusou, mencionando também que as forças da Rússia destruíram um edifício que acolhia o serviço de emergência de Donetsk, um ponto de encontro para pessoas à espera de ser retiradas.

“O mundo precisa de saber que os invasores estão a tentar desanimar os habitantes das cidades bloqueadas”, disse o Presidente ucraniano, que assegurou manter a sua prioridade inalterada, apesar das dificuldades: “Independentemente do que aconteça, nós vamos tentar entregar ajuda humanitária a Mariupol” — cidade que tem sido palco de destruição e na qual os residentes procuram por comida e medicamentos.

O chefe da Estado da Ucrânia sinalizou que as forças russas “bloqueiam comunicação”, mas deixou uma mensagem aos habitantes de Mariupol: “Nós estamos a lutar. Não vamos parar de lutar. A Ucrânia está com todo o seu coração com eles e estamos a fazer de tudo para parar a tortura da cidade”.

Em russo, Volodymyr Zelensky referiu os “propagandistas russos” que esta quinta-feira “tentaram o seu melhor” para “esconder os crimes do seu exército na Ucrânia”. O Presidente ucraniano sinalizou que as forças russas estão a “cobri-los com novas acusações”: “Eles acusam-nos de desenvolver uma arma biológica, estando a planear um ataque do género”. Num momento em que a Casa Branca e o Reino Unido já alertaram para o possível uso de armas biológicas, o chefe de Estado atirou: “Se se quer saber dos planos da Rússia, basta olhar para o que acusa os outros de fazer”.

Garantido que a Ucrânia não possui “qualquer arma de destruição massiva” nem está a desenvolver nenhuma do género, Volodymyr Zelensky disse “todo o mundo” — incluindo a Rússia — sabe disso. E deixou um avisou: “Se o inimigo fizer alguma coisa contra nós, vai receber as sanções mais duras em respostas”.

Sobre a Cimeira que reúne os chefes de Estado em França, Volodymyr Zelensky afirmou que a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) é o “exame final” para a Europa. “Entes os líderes dos Estados há alguns que nos apoiam. E também há os que se apoiam a si próprios”, indicou o Presidente ucraniano. “Vemos como as nações de todos os países nos tratam” — algo que assumiu ser o “principal”.

“Tenho a certeza de que se fossem as pessoas a decidir a nossa adesão à UE, escolheriam decerto o povo ucraniano. Quando vejo o apoio das pessoas nas praças das capitais europeias, sei que o povo ucraniano já está na UE”, sublinhou Volodymyr Zelensky, esperando que os políticos se “habituarão a isso. De preferência o mais depressa possível”.