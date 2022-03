Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia, The ICE regressou a St. Moritz. Apesar de ser organizado no belo lago gelado de St. Moritz, o evento não deve a sua denominação à água em estado sólido que dá corpo ao reservatório de água com 0,8 km2 de superfície e 44 metros de profundidade. ICE, neste caso, significa International Concours of Elegance, um evento que reúne na cidade suíça alguns dos mais valiosos carros clássicos do mundo, desde os oriundos da vizinha Itália aos britânicos, passando pelas “bombas” produzidas nos EUA.

O ICE de 2022, que decorreu no final de Fevereiro, levou à reputada estância de esqui helvética beldades como o Pagani Zonda HP Barchetta, a que é atribuído um valor de 18 milhões de euros. Mas a deslizar no lago gelado estiveram outros modelos com mais história. Exemplos não faltam, como por exemplo o Ferrari Testarossa dos anos 80, produzido por encomenda para Michael Jackson, um Aston Martin DB5 com as exactas especificações dos utilizados nos filmes de James Bond, um deslumbrante Mercedes 300 SLS, um enorme Rolls-Royce Corniche Dakar e um pequeno Mini Cooper S de ralis.

A Jaguar foi representada por um C Type e o inconfundível XKSS, a versão de estrada do D Type. Porém, a representação mais volumosa pertenceu aos construtores da vizinha Itália. Com o emblema da Ferrari marcaram presença o 246, um Fórmula 1 de 1958, além de um 750 Monza, um 500 Mondial Berlinetta e o 250 GTO, provavelmente o mais famoso dos carros italianos, que viu uma unidade de 1962 ser leiloada por 48,4 milhões de dólares. A Lamborghini defendeu-se (e bem) com o Countach LP5000 Quattrovalvole e o Miura P400, enquanto da Maserati foram exibidos o novo MC20 e os clássicos 200S e A6 GCS Berlinetta. A Fiat e a Abarth não podiam faltar a uma festa como esta, tão próxima de casa, pelo que lá estavam o agressivo e rápido Abarth OT 2000 Periscopio, bem como o pequeno e delicioso Fiat 500 Ghia Jolly Spiaggina (praia, em português), ligeiramente fora da estação, uma vez que o frio de St.Moritz desaconselhava um mergulho.

Os norte-americanos também estiveram presentes, com o destaque a ir para o Shelby Mustang GT350 Convertible Off-road, idêntico ao que é possível ver no filme Thomas Crown Affair, o Mercury Cougar XR7 Convertible, o Cadillac Seville de 1979 decorado pela Gucci e o Buggy com que Steve McQueen brincava nas dunas californianas. E para o ano há mais ICE. Recorde aqui a edição de 2022 do ICE St. Moritz: